Indagano su una serie di buche in strada, tecnici scoprono un alligatore tra le tubature Protagonisti indiretti dell’episodio sono i tecnici di una squadra del comune di Oviedo, cittadina dell’area metropolitana di Orlando, nello stato della Florida, in Usa.

Erano stati semplicemente incaricati di analizzare il sottosuolo per scoprire l'origine di alcune buche stradali che erano spuntate improvvisamente sull'asfalto ma quando hanno avviato i controlli nelle tubature per l'acqua piovana, hanno fatto una incredibile scoperta: nell'oscurità delle condutture si aggirava un grosso alligatore.

Fortunatamente i tecnici non erano scesi personalmente ma avevano inviato prima un robot di cui dispongono ed è stato proprio questo a imbattersi nell'alligatore, un esemplare di oltre un metro e mezzo di lunghezza. L'avvistamento risale a venerdì scorso ed è stato immortalato in un video che lo stesso comune statunitense ha condiviso sui social.

Nel filmato si vede il robot, una telecamera a quattro ruote che usano per ispezionare le perdite nel sottosuolo, che procede fino a inquadrare in lontananza un paio di occhi luminosi. "All'inizio pensavano che fosse un rospo", hanno spiegato dal Comune di Oviedo. Man mano che il robot si avvicina, diventa chiaro però che gli occhi appartengono a qualcosa di molto più grande.

Nel video si vede l'alligatore, molto probabilmente confuso, che indietreggia cautamente mentre fissa intensamente il robot. L'alligatore continua a camminare all'indietro finché il robot non si schianta contro di lui, spingendo l'animale a girarsi e ad allontanarsi mentre il robot lo segue da vicino. L'inseguimento è andato avanti per alcune decine di metri fino quando il robot non è rimato bloccato da una rientranza e l'alligatore è sparito dalla vista. "Questo incontro ci è un altro motivo per non andare a vagare nei tubi! Grazie al cielo i nostri equipaggi hanno un robot", ha scritto il Comune.