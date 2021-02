Si è schiantato al suolo nel pomeriggio di ieri 9 febbraio 2021 un aereo militare, un piccolo velivolo Cessna della Forza aerea paraguaiana. Il bilancio è di 7 morti tra i militari e un civile rimasto ferito. Il comandante della Forza aerea paraguaiana ha confermato il bilancio delle vittime. L'aereo, secondo quanto dichiarato anche dal generale Juan Pablo Paredes, si trovava a circa 1.000 metri dalla pista di atterraggio al momento dello schianto.

Il velivolo stava per fermarsi sulla pista dell'aeroporto Silvio Pettirossi di Luque quando, senza lanciare neppure un ultimo messaggio di emergenza, l'aereo è improvvisamente precipitato in un terreno limitrofo alla pista, danneggiando così alcune auto lì parcheggiate e prendendo fuoco subito dopo l'impatto con l'asfalto. Sull'incidente ora si apre un'inchiesta per capire cosa abbia portato allo schianto dell'aereo e come mai non sia stato lasciato alcun messaggio prima dello schianto. Sarà però molto più difficile capire le dinamiche dei fatti senza l'ausilio della scatola nera, che questa volta non verrà estratta perché il velivolo non ne era dotato.

I due militari nella cabina di comando non hanno informato l'aeroporto di avere problemi di alcun tipo e le autorità erano dunque convinte che l'atterraggio sarebbe andato avanti senza problemi. Invece, secondo Paredes, i due potrebbero aver cercato di effettuare all'ultimo minuto un atterraggio forzato che però ha portato l'aereo allo schianto. "È stato qualcosa di inaspettato e improvviso – ha affermato ancora Paredes – perché non abbiamo ricevuto segnalazioni su alcuna situazione di emergenza. Il mezzo era controllato periodicamente e sempre in maniera scrupolosa. La sua capacità massima era di otto persone, eravamo in piena regola". Ha fatto sapere, poi, che presto saranno resi noti i primi esiti delle indagini.

Il civile rimasto ferito, portato in ospedale subito dopo e fortunatamente non in pericolo di vita, è uno studente che si trovava in zona per sostenere un esame all'università. Le sue condizioni di salute sono apparse gravi, ma la sua incolumità non è da considerarsi a rischio.