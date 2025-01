video suggerito

Incendi di Los Angeles, 16 morti accertati. Verso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo Continua a salire il bilancio dei morti degli incendi che stanno devastando Los Angeles, in California. Nella notte emessi altri 153mila ordini di evacuazione, mentre nei prossimi giorni è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Incendio a Los Angeles ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È salito a 16 il bilancio delle vittime degli incendi che da giorni stanno devastando Los Angeles. A renderlo noto lo sceriffo della contea Robert Luna, secondo quanto riportato da Nbc. Le autorità sanitarie hanno comunicato che 11 corpi sono stati trovati finora nell'area di Eaton, vicino alla città di Altadena, e cinque persone sono decedute nel rogo di Palisades, nel quartiere di lusso di Pacific Palisades.

Almeno altre 13 persone risultano attualmente disperse e più di 12mila strutture sono state distrutte, mentre 153mila residenti della città californiana sono stati sottoposti ad ordini di evacuazione durante la notte. Il fronte più preoccupante, secondo le autorità, è il rogo di Palisades, "un mostro a più teste con possibilità di crescita in diverse direzioni", vista la folta vegetazione secca dell'area, ha spiegato David Ortiz, portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles.

L'incendio di Palisades contenuto solo all'11%

Al momento, questo incendio è contenuto solo all'11%, ed anche per questo a dare man forte ai pompieri statunitensi sono arrivate squadre di colleghi messicani, mentre i residenti più ricchi hanno iniziato ad assoldare compagnie private di vigili del fuoco pagandoli fino a 5mila dollari al giorno. Ma c'è anche chi si è offerto di sborsare fino a 100mila dollari per essere messo in cima alla lista. Per non parlare degli idranti privati che si possono installare ma il cui costo si aggira attorno a 100mila dollari più una tassa da 35mila dollari da pagare all'azienda idrica per avere l'accesso all'acqua.

In aumento nei prossimi giorni i venti di Santa Ana

Ma le cattive notizie non sono finite. Dopo una breve tregua, infatti, i venti di Santa Ana torneranno a spirare con raffiche da 80 chilometri all'ora, alimentando ulteriormente i roghi. Non solo: secondo gli esperti del National Weather Service le condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi continueranno fino alla prossima settimana nel sud della California, e i forti venti si assoceranno a condizioni climatiche particolarmente secche. "Ciò potrebbe portare alla propagazione degli incendi in corso e allo sviluppo di nuovi focolai", si legge nell'aggiornamento del NWS.

La speranza, come detto dal capo del battaglione dei vigili del fuoco della California Brent Pascua, è che i venti di Santa Ana possano cambiare direzione alle fiamme. Negli ultimi giorni infatti l'incendio di Palisades si è spostato verso est, spingendosi verso l'Interstate 405, ma le raffiche potrebbero soffiare verso ovest. Quindi, se i venti dovessero arrivare, "in realtà potrebbero spostare l'incendio lontano dall'autostrada e farlo tornare verso la costa… il rogo potrebbe essere spinto di nuovo su se stesso", ha detto. Ma per il momento si tratta solo di una speranza, e la situazione resta disperata.