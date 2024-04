Inala per errore il piercing al naso e le si incastra in un polmone: 35enne operata in India

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Quando la 35enne indiana Varsha Sahu ha accidentalmente inalato la vite del suo piercing al naso due mesi fa, non si è preoccupata più di tanto. Credeva infatti che l'oggetto metallico sarebbe finito nello stomaco per poi essere espulso attraverso il suo apparato digerente.

Ma, al contrario, le è rimasto incastrato in un polmone, causandole settimane di dolore e difficoltà respiratorie, fino a che non le è stato finalmente rimosso chirurgicamente. Come la maggior parte delle donne Hindu, la 35enne aveva iniziato a indossare il piercing al naso circa "16-17 anni anni fa", dopo il matrimonio, come simbolo del nuovo status.

"Non mi ero accorta che si era allentata la vite", ha raccontato telefonicamente alla Bbc dalla sua casa nella città di Kolkata, nella zona orientale dell'India. "Ho fatto un respiro profondo e l'ho inalato. Non pensavo che sarebbe finito nel mio sistema respiratorio, credevo che sarebbe passato direttamente nello stomaco", ha aggiunto la donna, madre di due figli adolescenti.

Il dottor Debraj Jash, pneumologo del Medica Superspecialty Hospital che ha rimosso l'oggetto dal polmone di Varsha il mese scorso, ha descritto il suo caso come "estremamente raro": "In passato abbiamo dovuto rimuovere frutta secca, noci di Areca o altri alimenti dai polmoni di persone, ma i pazienti avevano erano tutti bambini o over80. Una paziente donna della sua età, è davvero un'eccezione". I media indiani hanno infatti raccontato solo altri due casi simili negli scorsi 10 anni.

La storia di Varsha si è diffusa quando, un mese dopo aver inalato la vite, è andata da un medico lamentando una tosse persistente e difficoltà respiratorie, sintomi di una polmonite. Inizialmente, aveva ricondotto i suoi problemi a una precedente ferita al naso.

Quando i farmaci che le erano stati prescritti non hanno avuto alcun effetto, si è rivolta a un pneumologo. Prima con una CT e poi con una radiografia si è arrivati a capire la causa di quel malessere, l'oggetto incastrato nel polmone. Il medico ha tentato di rimuoverlo con una broncoscopia (effettuata mediante un tubo sottile e flessibile inserito dalla bocca o dal naso, fatto passare attraverso le vie respiratorie, fino ai polmoni, ndr), ma senza successo.

Così Varsha si è rivolta al dottor Jash. "Aveva paura di farsi operare, ma le abbiamo spiegato che se non avessimo rimosso l'oggetto, il suo corpo l'avrebbe rigettato e la polmonite sarebbe peggiorata ancora", ha detto il medico. Prima di tentare una chirurgia invasiva, che avrebbe costretto i medici a rimuovere una parte del polmone per togliere il piercing, lo pneumologo ha tentato nuovamente la broncoscopia.

"La procedura è stata difficile perché l'oggetto era nel polmone da più di due settimane e i tessuti gli erano già cresciuti intorno. Abbiamo dovuto fare estremamente attenzione durante l'estrazione perché se la vite avesse toccato le vie respiratorie, che sono molto strette, avrebbe potuto ledere il tessuto e causare un disastro", ha aggiunto.

Ma l'intervento, durato circa 30 minuti, è stato un successo e Varsha è stata dimessa quattro giorni dopo dall'ospedale. "È tornata per fare alcuni controlli e ora sta bene", ha riferito il dottor Jash. Quando le hanno chiesto se avesse intenzione di rimettersi il piercing al naso, Varsha ha risposto: "Assolutamente no! Non pensavo che una cosa del genere potesse succedere, ma è capitata. E non voglio che si ripeta".