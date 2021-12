In Romania hanno addobbato un albero di Natale con 20mila fiale di vaccino A Bucarest un albero di Natale è stato addobbato con 19mila fiale vuole di vaccino nel tentativo di sollecitare le persone a farsi somministrare almeno la prima dose.

A cura di Davide Falcioni

La Romania, uno dei paesi con meno vaccinati e più morti d'Europa causati dalla quarta ondata, le sta tentando tutte per convincere la popolazione a immunizzarsi: nei giorni scorsi, ad esempio, un albero di Natale è stato addobbato con 19mila fiale vuole di vaccino nel tentativo di sollecitare le persone a farsi somministrare almeno la prima dose. L'albero ha un'altezza di 3 metri e un'apertura di 2,2 metri ed è possibile ammirarlo a Bucarest presso il Palazzo dei bambini, che è anche centro vaccinale. È composto da fiale di Pfizer e Moderna, mentre la scatola per depositare i regali è stata realizzata con dosi di Johnson&Johnson.

L'idea dell'installazione non è arrivata nelle ultime settimane: da marzo, infatti, i sanitari del centro vaccinale di Bucarest, uno dei più grandi del paese, avevano iniziato a parlarne ed avevano deciso di conseguenza di mettere da parte decine di migliaia di fiale: da novembre, poi, i vaccinatori hanno iniziato ad appenderle ai rami dell'albero spesso restando svegli fino a tarda notte e comunque avendo la massima cura che nessuno potesse rubarle per poi riempirle e rivenderle sul mercato nero.

La Romania è stata una delle nazioni europee maggiormente colpite dalla quarta ondata di infezioni da Covid: nel paese, infatti, si registra uno dei tassi di vaccinazione più bassi del Vecchio Continente a causa dello scetticismo di larga parte della popolazione. Per questo da settimane il Governo ha messo in campo iniziative per aumentare le somministrazioni di vaccino, ma nonostante l'incremento dei decessi la risposta dei romeni è stata piuttosto timida: solo 7,5 milioni di cittadini dei 19 milioni di abitanti del paese sono completamente vaccinati.