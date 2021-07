In Inghilterra la campagna di vaccinazione anti Covid ha permesso finora di evitare oltre 8 milioni di contagi e ben 30mila morti. È quanto emerge dall'ultimo rapporto di sorveglianza pubblicato oggi dall’agenzia nazionale di salute pubblica Public Health England che prende in considerazione i 4 vaccini approvati oltremanica, da Pfizer a Moderna, da AstraZeneca a J&J. Al 4 luglio 2021, si legge nel dossier, il 61,1% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 45,5% ha completato il ciclo vaccinale. Percentuali ancora più alte di copertura si raggiungono poi nelle fasce d'età più anziane, in linea con quanto previsto dal programma del governo. Ancora, sulla base dei test anticorpali dei donatori di sangue, l'88,1% della popolazione adulta ora risulta avere anticorpi contro l'infezione da Sars-CoV-2. Le ultime stime indicano che la campagna di vaccinazione ha così evitato direttamente oltre 46.300 ricoveri e prevenuto tra i 7,5 e gli 8,9 milioni di contagi e tra i 29mila e 31.800 decessi.

Non solo. Secondo il dossier della Public Health England i vaccini sarebbero efficaci anche contro la trasmissione dell'infezione, e non solo nella prevenzione di ricoveri, morti e contagi, come hanno dimostrato diversi studi, si legge nel documento. Tra questi, è citato uno inglese sulla trasmissione domestica del Covid-19, secondo cui i contatti stretti di soggetti vaccinati con singola dose hanno tra il 35% e il 50% di rischio in meno di essere infettati. Inoltre, ci sono prove dell'efficacia dei vaccini anche contro la variante Delta (ex indiana). Per quanto riguarda l’infezione sintomatica e i singoli vaccini, Pfizer-BioNTech ha un'efficacia, dopo la prima dose, del 55-70% (esattamente come AstraZeneca), dopo la seconda dose dell'85-95% (Astrazeneca 70-85%). Contro le ospedalizzazioni, Pfizer-BioNTech si dimostra capace di prevenirle del 75-85% (stessa percentuale di AstraZeneca) e dopo la seconda dose del 90-99% (contro 80-99% di AstraZeneca). Questi dati, precisa lo studio, sono molto affidabili in quanto scaturiscono da diversi studi molto consistenti.

"I vaccini sono molto sicuri ed efficaci e sono il metodo migliore per proteggere se stessi e gli altri dalle forme gravi di malattia derivanti dall'infezione di Covid-19″ ha commentato il dottor Jamie Lopez Bernal, epidemiologo e consulente per Public Health England, il quale ha aggiunto: "Con l'allentamento delle restrizioni è assolutamente vitale che ciascuno completi il ciclo vaccinale con la seconda dose per ottenere la massima protezione anche contro le varianti".