In casa scoperti cadaveri di quattro neonati, uno era nel congelatore: Orrore e mistero a Boston L’autopsia ha accertato che i cadaveri appartenevano a due neonati maschi e due femmine. Per l’esatta causa di morte, la polizia è in attesa dei risultati finali della l’esame post mortem.

A cura di Antonio Palma

Orrore in un'abitazione di Boston, nello stato del Massachusetts, negli Stati Uniti. Nell'appartamento la polizia ha rinvenuto i cadaveri di quattro neonati di cui uno nascosto nel congelatore. A riportare la drammatica scoperta è stato lo stesso dipartimento di polizia di Boston che sta ora indagando sui fatti per accertare le circostanze e i responsabili.

Il rinvenimento risale alla scorsa settimana quando alla polizia è arrivata una segnalazione di possibili bimbi in pericolo in un edificio a South Boston. Appena entrati in casa, gli agenti di una pattuglia hanno fatto la raccapricciante scoperta.

Gli inquirenti non hanno chiarito chi e cosa avesse comunicato esattamente la segnalazione ma un portavoce del procuratore distrettuale della contea di Suffolk ha dichiarato che l'intervento iniziale era incentrato su "un possibile feto o bambino trovato in un congelatore".

In un comunicato rilasciato nelle scorse ore, la polizia ha chiarito che gli agenti, quando sono arrivati, hanno trovato subito "quello che sembrava essere un feto o un bambino umano". La casa è stata posta sotto sequestro e sono partite le perquisizioni in tutto lo stabile che hanno portato poi al rinvenimento di altri tre neonati.

Il giorno seguente, infatti, gli investigatori hanno trovato i resti umani di altri tre piccoli che sono stati poi ricomposti e portati via dal personale dell'ufficio del capo medico legale per le ulteriori indagini.

L'autopsia ha accertato che i cadaveri appartenevano a due neonati maschi e due femmine. Per l'esatta causa di morte, la polizia è in attesa dei risultati finali della l'esame post mortem.

Del caso si stanno occupando gli investigatori della omicidi della polizia di Boston coordinati dall'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Suffolk ma al momento non sono stati effettuati arresti.