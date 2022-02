In Brasile una donna ha accompagnato il marito a vaccinarsi legandolo a una corda È diventato virale un video registrato in un centro vaccinale di Alagoas, piccolo stato nel nord-est del Brasile, che immortala una donna che accompagna il marito a ricevere il vaccino Covid legandolo con una corda: oltre 2,7 milioni di visualizzazioni in poche ore.

A cura di Redazione

Ha accompagnato il marito a vaccinarsi legandolo ad una corda. È questa la scena immortalata da un utente in un centro vaccinale di Alagoas, piccolo stato nel nord-est del Brasile, che, condivisa su TikTok e poi ripresa dal quotidiano Globo, ha fatto il giro del mondo. La donna, infatti, ha legato l'uomo con una corda e lo ha portato in un centro vaccinale domenica scorsa, precisamente a Rio Largo, nella regione metropolitana di Maceió, probabilmente contro la sua volontà. Il video, pubblicato sulle piattaforme lunedì, ha avuto più di 174mila like e 2,6 milioni di visualizzazioni.

La vicenda ha creato anche un dibattito sui social. "Penso che abbia fatto bene. Non vivrei sotto lo stesso tetto con qualcuno che non ci tiene alla salute e alla mia vita", ha commentato un. utente, mentre un altro pone l'accento sulla questione di genere. dice uno. "Mi piacerebbe vedere i vostri commenti se al posto del marito ci fosse la moglie: nessuno riderebbe". Il Brasile è stato particolarmente colpito dalla pandemia in questi due anni con oltre 695.000 morti, e dopo un periodo di calo dei casi, questi ultimi hanno ripreso a crescere a causa della diffusione della variante Omicron. Il primo caso collegato alla nuova variante è stato qui individuato quattro settimane fa. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 193.465 nuove infezioni e 929 decessi per Covid-19, secondo i dati del ministero della Salute. In questa settimana è stato il quarto Paese a livello globale con il più alto incremento di contagi, dopo Usa, Francia e India. Nel frattempo il 70% della popolazione è completamente vaccinata. Il vaccino in Brasile, al momento, non è obbligatorio.