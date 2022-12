Il tir resta bloccato sui binari, il treno lo travolge: camionista tirato fuori all’ultimo secondo Devastante incidente ad Ardooie, in Belgio. Non risultano vittime, al momento, ma quattro passeggeri hanno riportato ferite lievi. Ingenti i danni.

A cura di Biagio Chiariello

Un treno si è schiantato contro un camion rimasto sul passaggio a livello con il motore in avaria. È accaduto ad Ardooie, nelle Fiandre, in Belgio. La scena è stata ripresa e sta circolando sui social. Sul convoglio c'erano 90 passeggeri sul treno. Miracolosamente, solo quattro persone sono rimaste leggermente ferite, compreso il macchinista. Sono stati comunque tutti portati in ospedale. "Se vedi la devastazione, poteva andare davvero peggio", ha ammesso l'agente Claude Vandepitte, della polizia della regione di Tielt. "Siamo fortunati, credo."

Ma i danni materiali sono ingenti: il tir è andato completamente distrutto, la prima carrozza del treno è deragliata, i cavi aerei sono finiti spezzati e anche i binari hanno subito vari danneggiati. "Le rotaie sono danneggiate su una distanza di 500 metri, un palo della linea aerea è completamente piegato. Anche una cabina elettrica è stata completamente distrutta", così ha descritto la situazione Thomas Baeken della società ferroviaria Infrabel.

A causa dello scontro le autorità hanno sospeso i servizi tra la città di Deinze e il comune di Lichtervelde. "Ci aspettiamo che la situazione rimanga tale per tutta la settimana", afferma Baeken.

Jean-Paul Esprit di Lichtervelde ha assistito all'incidente: "Stavo passeggiando con il mio cane", ha detto all'emittente locale VRT. "Ho visto un camion proprio sopra i binari. Hanno dovuto letteralmente prendere l'autista per il bavero per farlo uscire dal camion quando le barriere del passaggio a livello si sono chiuse".

"Poi c'è stato un enorme botto. È stato un vero shock. La cabina del camion è completamente storta e deformata a causa dell'impatto dell'incidente. Qui c'è un vero casino" ha aggiunto il testimone.