Il Regno Unito tiene più di 500 bambini ucraini sospesi in un limbo: aspettano di essere accolti Ci sono oltre 500 bambini ucraini figgiti dalla guerra che potrebbero essere accolti nel Regno Unito, dopo aver fatto domanda nell’ambito del programma ‘Homes For Ukraine’. Ma il governo britannico non ha ancora dato loro risposta, perché si tratta di minori non accompagnati.

A cura di Annalisa Cangemi

Oltre 500 bambini ucraini sono sospesi in un limbo, in attesa di essere accolti nel Regno Unito. Si tratta di ragazzi ucraini, fuggiti dal Paese in guerra senza i loro genitori, che potrebbero già essere abbinati a famiglie britanniche pronte a ospitarli, ma che sono bloccati in Europa, in attesa di una risposta da parte del ministero dell'Interno inglese. Tutti hanno fatto domanda nell'ambito del programma ‘Homes For Ukraine', che però non include i minori non accompagnati.

Alcuni di loro sono da soli, altri hanno un familiare o un amico di famiglia come tutore legale. Anche per questi ultimi è stato sollevato il problema, e pur potendo viaggiare con adulti che sono stati appunto nominati loro tutori, non hanno ancora ottenuto il permesso per entrare e si trovano sospesi. La vicenda è stata sollevata dal Guardian. Sarebbero circa 25 i minori non accompagnati ammessi in Gran Bretagna durante le prime due settimane del programma Homes For Ukraine. Poi la situazione si è complicata, e il governo non ha ancora deciso come occuparsi di questi casi.

Il Guardian ha raccontato la storia di Nazarii, 17 anni, che attende una risposta dall'11 aprile scorso. Il suo villaggio nell'Ucraina occidentale è stato bersaglio dell'aviazione russa. Nonostante ci sia già una famiglia nell'Hampshire pronta a riceverlo sta ancora aspettando il via libera dal governo britannico: "Il ministero dell'Interno non mi ha dato alcuna informazione. Non so cosa fare". Beth Gardiner-Smith, amministratore delegato dell'associazione Safe Passage, ha denunciato la situazione: "Sappiamo di troppi bambini che sono attualmente bloccati nel limbo, soli in Ucraina e nei paesi vicini, che desiderano disperatamente unirsi ai loro sponsor qui nel UK. In modo inaccettabile il governo sta lasciando i bambini soli in condizioni pericolose e di vulnerabilità, a rischio di sfruttamento".

Un portavoce del governo ha spiegato così la posizione di Londra: "A causa dei rischi per la sicurezza, i minori non accompagnati possono beneficiare del programma Homes for Ukraine solo se si stanno riunendo con un genitore o tutore legale nel Regno Unito. Il governo ucraino è stato chiaro, e preferisce che i bambini non vengano portati dall'Ucraina senza i loro genitori e sottolineando che lo spostamento di un bambino dalla sua regione d'origine deve essere fatto mettendo al primo posto il loro interesse".