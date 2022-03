Il Regno Unito ha una linea telefonica diretta con la Russia: cos’è e a cosa serve Il ministero della Difesa del Regno Unito ha una linea diretta con Mosca che viene testata ogni giorno: a rivelarlo alla Bbc è stato l’ammiraglio Sir Tony Radakin, capo di Stato maggiore della Difesa.

A cura di Ilaria Quattrone

Il Regno Unito ha una linea telefonica diretta con la Russia. A dirlo ai microfoni del network britannico Bbc è l'ammiraglio Sir Tony Radakin, capo di Stato maggiore della Difesa. Nell'intervista, Radakin ha spiegato a cosa serve questa linea, come viene utilizzata e ha parlato di quando, durante il suo ultimo incontro con il suo omologo russo il generale Valery Gerasimov, avvenuto a dicembre, ha mostrato la sua preoccupazione circa un attacco della Russia in Ucraina. Attacco che da lì a due mesi sarebbe diventato realtà.

La linea viene testata ogni giorno

"Noi abbiamo una linea diretta con Mosca che viene testata ogni giorno": ha raccontato l'ammiraglio alla Bbc. La linea, che si trova al ministero della Difesa, viene utilizzata proprio per incontrare e parlare con il capo di Stato maggiore della Difesa russa. È possibile che, in questo periodo, venga utilizzata per mediare e trovare una soluzione pacifica al conflitto. Una guerra che il Regno Unito, come tutti gli attori mondiali, osservano con preoccupazione.

Radakin: a Gerasimov avevo detto che la guerra sarebbe stata un errore

Sempre durante l'intervista, l'ammiraglio ha anche raccontato l'ultimo incontro avuto in presenza con il generale Gerasimov. Questo è avvenuto a dicembre scorso. Radakin la descrive come una conversazione "molto franca e chiara". All'epoca, Radakin aveva mostrato tutti i suoi dubbi circa l'invasione russa dell'Ucraina. Al generale aveva detto con un'azione di questo tipo sarebbe stato "una tragedia sia per la Russia che per l'Ucraina". E su questo punto ha battuto molto: "Gli ho detto che invadere l'Ucraina sarebbe stato un errore catastrofico". Un suggerimento che però i russi hanno ignorato.