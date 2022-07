Il misterioso virus in Tanzania, 3 morti e diversi ricoveri ma negativi a Ebola, Marburg e Covid I sintomi della misteriosa malattia sono comuni ad altri virus e includono febbre, mal di testa, affaticamento e sanguinamento dal naso.

A cura di Antonio Palma

Tre morti e diverse persone ricoverate con gli stessi sintomi, alcune in gravi condizioni ma tutte negative ai test per Ebola, Marburg e Covid-19. È quanto sta accadendo in Tanzania dove la misteriosa malattia, probabilmente un virus, ha messo in allarme le autorità locali.

La zona colpita è quella della regione di Lindi, nel sud-est della Tanzania dove il governo del Paese africano ha già inviato una spedizione composta da un team di medici ed esperti sanitari per indagare su quanto sta accadendo.

Secondo le autorità locali, fino a mercoledì erano stati segnalati 13 casi nella regione sud-orientale, comprese le tre persone morte. Quasi tutte sono state localizzate nel villaggio di Mbekenyera, nel Consiglio distrettuale di Ruangwa.

I primi pazienti sono arrivati in un locale ospedale tra il 5 e il 7 luglio scorsi, poi via via sono giunte altre segnalazioni. Altri casi sono sotto esame.

Del resto i sintomi della misteriosa malattia sono comuni ad altri virus e includono febbre, mal di testa, affaticamento e sanguinamento dal naso. Anche per questo in un primo momento si era pensato a Ebola o al virus di Marburg, dopo i casi segnalati dall’altra parte del continente, in Ghana.

Gli esami però hanno escluso i due pericolosi virus così come il contagio da covid-19 e dunque si indaga ancora sull’origine dei malesseri.

"Il governo ha formato un team di professionisti che stanno ancora indagando su questa malattia sconosciuta", ha affermato Aifello Sichalwe, capo medico del governo esortando i residenti a mantenere la calma.

Il presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha affermato che la "strana" malattia segnalata a Lindi potrebbe essere stata causata dalla "crescente interazione" tra esseri umani e animali selvatici a causa del degrado ambientale.

In attesa di ulteriori esami e verifiche, le autorità sanitarie locali hanno spiegato che uno dei pazienti si era completamente ripreso mentre gli altri rimangono in isolamento.

Il ministero della salute ha comunicato che sta cercando di individuare altre persone con sintomi analoghi per una diagnosi precoce e l'isolamento per prevenire un'ulteriore diffusione della malattia, nonché per identificare tutte le persone che sono state in contatto con pazienti e defunti.