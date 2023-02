Il giallo della donna fatta a pezzi e gettata in un parco a Parigi: uccisa da pochi giorni La scoperta è ancora più macabra perché, secondo gli inquirenti, la donna sarebbe sta uccisa da pochi giorni. La testa e le altre parti del corpo mancati sono state rinvenute oggi ma l’identità della donna resta ignota.

A cura di Antonio Palma

Resta avvolto nel mistero il macabro ritrovamento del corpo smembrato di una donna avvenuto nel parco parigino delle Buttes-Chaumont. Le ricerche avviate dalla polizia in tutto il parco dopo il ritrovamento dei primi resti della vittima, hanno portato oggi alla scoperta delle parti mancanti del corpo tra cui la testa ma l'identità della donna resta ignota. Ricerche molto difficili avvenute dopo l'evacuazione del parco di 25 ettari e con l'impiego di decine di uomini e cani tra cui i sommozzatori.

La testa e le altre parti del corpo mancati sono state rinvenute a fine mattinata lungo la vecchia linea ferroviaria i disuso che confina con il parco, secondo quanto riporta Le Parisien. Si tratta di un'area isolata e poco frequentata del parco e forse per questo scelta da chi ha smembrato il corpo. La scoperta è ancora più macabra perché, secondo gli inquirenti la donna sarebbe sta uccisa da pochi giorni. "Il cadavere non era in uno stato di putrefazione, il che sembra attestare una morte recente" ha dichiarato una persona vicina alle indagini al quotidiano francese

Con i nuovi ritrovamenti, che vanno ad aggiungersi alla macabra scoperta fatta ieri da una squadra di potatori, gli inquirenti hanno aggiunto un altro tassello a quella che però si prevede una indagine molto complessa e lunga. I primi resti, un tronco umano insanguinato, tagliato al di sopra del torace e all'altezza delle ginocchia, erano stati individuati in un sacco di plastica coperto da rami e foglie in una zona sconosciuta e inaccessibile al grande pubblico ma comunque frequentata dagli addenti del parco.

Il cadavere fatto a pezzi infatti è stato gettato tra i rifiuti delle potature dei giardini della città di Parigi no lontano da un magazzino per i dipendenti del parco. Per ora gli inquirenti si stanno concentrano sull'identificazione della vittima, una donna "europea o nordafricana", secondo la polizia. Pochissimo altro però si sa di lei. Probabilmente è stata fatta a pezzi vestita, sui resti delle gambe trovati dei jeans, "con una decorazione floreale all'altezza della coscia destra".

In attesa delle analisi della scientifica e del medico legale sui resti e sul luogo del ritrovamento, la polizia ora cercherà di analizzare pazientemente tutte le immagini delle telecamere a circuito chiuso del paro. Un'impresa titanica vista l'ampiezza del parco che ha dieci ingressi e centinaia di frequentatori ogni giorno.