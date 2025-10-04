Il fotoreporter francese Antoni Lallican ucciso in Ucraina: “Vittima di attacco con droni russi nel Donbass”

Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso in Ucraina durante un attacco di droni russi nel Donbass. La notizia è stata riportata dalle Federazioni Europea e Internazionale dei Giornalisti (EFJ-IFJ) che hanno espresso le condoglianze ai familiari. È la prima volta che un giornalista viene ucciso da un drone nel Paese. Il presidente Macron: “Profonda tristezza”.

Da sinistra: Antoni Lallican; una delle foto scattate dal fotoreporter.

Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso in Ucraina durante un attacco di droni nel Donbass. La notizia è stata riportata dalle Federazioni Europea e Internazionale dei Giornalisti (EFJ-IFJ) che hanno espresso le loro condoglianze ai familiari.

Come sottolineano EFJ e IFJ, è la prima volta che un giornalista viene ucciso da un drone nel Paese. A quanto si apprende, le circostanze dell'accaduto sono ancora oggetto di approfondimento. Lallican è stato colpito nella mattinata di ieri, venerdì 3 ottobre alle 9.20 (ora locale), nei pressi della città orientale di Druzhkivka, nella regione di Donetsk.

Secondo le Forze di Terra ucraine, Lallican è stato ucciso da un "attacco mirato" da parte di un drone con visuale in prima persona (FPV). I droni FPV consentono agli operatori di vedere il bersaglio prima di colpirlo.

Insieme al fotoreporter c'era anche un giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko, 25 anni, rimasto ferito. Entrambi indossavano equipaggiamento protettivo e giubbotti antiproiettile con la scritta "Press".

Lallican si trovava nel Donbass per conto dell'agenzia di fotogiornalismo Hans Lucas. I lavori del fotoreporter erano stati pubblicati su numerosi giornali, tra cui Le Monde, Le Figaro, Libération, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, La Presse.

Nel marzo 2022, subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, si era recato nel Paese e da allora aveva documentato le conseguenze della guerra. A gennaio aveva vinto il Premio Victor Hugo 2024 per la fotografia impegnata per il suo straordinario reportage "Improvvisamente il cielo si è oscurato", dedicato alla guerra in Ucraina.

"Oggi, in Ucraina, la principale minaccia per i giornalisti, come per tutti i civili, sono i droni russi che danno la caccia alle persone", ha affermato Sergiy Tomilenko , presidente dell'Unione Nazionale dei Giornalisti dell'Ucraina (NUJU).

Da quando la Russia ha invaso il Paese 17 giornalisti sono stati uccisi, ricordano EFJ E IFJ: oltre a Lallican, anche Tetyana Kulyk, Ryan Evans, Arman Soldin, Bohdan Bitik, Brent Renaud, Frédéric Leclerc-Imhoff, Ihor Hudenko, Maks Levin, Mantas Kvedaravičius, Oksana Baulina, Oleksandra Kuvshynova, Pierre Zakrzewski, Roman Nezhyborets, Yevgeny Bal, Yevheniy Sakun, Zoreslav Zamoysky .

"Insieme ad Antoni Lallican, hanno pagato con la vita il loro lavoro sul campo. Rendiamo omaggio al coraggio di Antoni Lallican e di tutti i giornalisti che continuano a raccontare la guerra. Chiediamo che i responsabili del suo crimine siano assicurati alla giustizia", si legge nella dichiarazione.

EFJ e IFJ chiedono alle autorità di avviare un'indagine per identificare i responsabili. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato la morte del fotoreporter accusando la Russia della sua uccisione.

"Ho appreso con profonda tristezza" della morte di Antoni Lallican, "vittima di un attacco con droni russi", ha scritto il presidente francese su X, in un momento di tensione crescente tra Mosca e i Paesi europei.