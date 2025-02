Il figlio del chirurgo che ha stuprato 299 bambini in Francia rompe il silenzio: “Abusato da mio nonno”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Uno dei più terribili casi di pedofilia mai visto in Francia, quello del chirurgo Joel Le Scouarnec accusato di aver violentato 299 pazienti in gran parte bambini, ha avuto un nuovo colpo di scena durante il processo in corso a Vannes. I figli dell'ex medico infatti hanno rotto il silenzio testimoniando in aula e rivelando un'altra terribile verità: uno di loro fu abusato da piccolo dal nonno, padre di Joel Le Scouarnec.

Le testimonianze di due dei tre figli dell'imputato hanno dipinto il ritratto di una famiglia tormentata da cose non dette e dalle azioni di un nonno che gettano una luce ancora più cupa sulla terribile vicenda. "Non so da dove venga questa perversione, non la capisco nemmeno" ha detto uno dei figli del chirurgo in cella, raccontando alla corte come lui stesso sia stato violentato e aggredito sessualmente dal padre di Joel Le Scouarnec quando aveva tra i 5 e i 10 anni.

"Ho quelle le immagini nella mia testa, le avrò per il resto della mia vita", ha dichiarato sostenendo di essere l'unico figlio a essere stato vittima del nonno paterno. Alla domanda se anche Joel Le Scouarnec fosse stato vittima del padre, l'uomo ha risposto: "Credo di sì, ma lui mi ha sempre detto di no".

Prima di lui, anche il fratello minore ha dipinto il quadro di un'infanzia e una famiglia normale ma segnata da "cose non dette" sulla violenza sessuale ma anche su una precedente condanna del padre con pena detentiva sospesa nel 2005 per possesso di immagini pedopornografiche. Il medico è stato poi condannato nel 2020 a 15 anni di carcere per lo stupro e la violenza sessuale di quattro bambini, tra cui due nipoti,

La moglie e i figli hanno detto di non sapere nulla di quanto accaduto ma il fratello del medico in aula ha accusato la moglie di sapere tutto ma di averlo tenuto nascosto. "Penso che ci sia una persona che avrebbe potuto garantire l'arresto di mio fratello: sua moglie. Era a conoscenza delle azioni del marito e non ha fatto nulla" ha detto l'uomo in Tribunale, aggiungendo però di non avere alcuna prova.

La donna ha negato ogni cosa ma i pm in hanno messo sotto torchio la moglie di Le Scouarnec leggendo in Tribunale alcuni passaggi dei suoi scritti dove lui diceva "Lei mi ha scoperto" o "Lei sa che sono un pedofilo". La 71enne, che ha divorziato nel 2023 dall'ex chirurgo, ha detto di non aver mai sospettato nulla. Anche sulla condanna del 2005 dice di non averlo mai saputo.