Il farmacista statunitense che ha distrutto volontariamente 500 dosi di vaccino perché convinto mutasse il DNA delle persone si è dichiarato colpevole. Steven Brandenburg, 46enne dipendente dell'Advocate Aurora Healt, organizzazione sanitaria no profit con sede a Milwaukee con 15 ospedali, 150 cliniche e 70 farmacie in tutto il Wisconsin orientale, è accusato di aver rimosso dalla cella frigorifera 57 fiale con 570 dosi del vaccino anti-Covid Moderna lo scorso dicembre. Senza refrigerazione, il farmacista ha reso il siero inefficace. Ora l’uomo rischia 20 anni di carcere con due accuse e una multa di 250.000 dollari. Secondo quanto riportano i media americani, Brandenburg ha firmato un patteggiamento riconoscendo che era colpevole di aver tentato di rendere inefficaci centinaia di dosi di vaccino anti-Covid.

È stato accusato di due capi di imputazione per aver tentato di manomettere i prodotti “con sconsiderata indifferenza per il rischio che un'altra persona possa essere messa in pericolo di morte o lesioni personali”. Il 46enne, a quanto emerso, ha ammesso di credere in varie “teorie del complotto” e si è detto “scettico sui vaccini in generale e sul vaccino Moderna in particolare”.

Secondo la ricostruzione, Steven Brandenburg avrebbe manomesso le fiale di vaccino durante due turni notturni consecutivi in farmacia alla fine di dicembre. Ha lasciato le fiale fuori dal frigo per diverse ore e poi le ha rimesse al loro posto. Successivamente si è saputo che 57 persone avevano ricevuto il siero per proteggersi dal Coronavirus da quelle fiale manomesse.