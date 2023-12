Il discorso di Putin: “Pace in Ucraina quando la Russia avrà raggiunto i suoi obiettivi” Putin nella conferenza stampa di fine anno: “La pace in Ucraina ci sarà quando la Russia avrà ‘raggiunto i suoi obiettivi’, che rimangono la ‘denazificazione’ e la ‘demilitarizzazione’ del Paese. Stoltenberg: “Se Putin vince in Ucraina non si fermerà”.

A cura di Susanna Picone

La pace in Ucraina ci sarà quando la Russia avrà "raggiunto i suoi obiettivi", che rimangono la "denazificazione" e la "demilitarizzazione" del Paese. È quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin, che oggi sta tenendo la sua conferenza stampa di fine anno. In apertura del suo discorso, il leader del Cremlino ha detto che "senza difendere la sua sovranità la Russia non può esistere".

La conferenza stampa di Vladimir Putin

La conferenza stampa si svolge in contemporanea con le risposte alle domande dei cittadini. Putin ha aggiunto che i suoi principali obiettivi sono appunto "rafforzare la sovranità della Russia, la sicurezza ai confini e i diritti e le le libertà dei cittadini". "I russi e gli ucraini sono essenzialmente un solo popolo e ciò a cui stiamo assistendo ora è una grande tragedia che assomiglia a una guerra civile tra fratelli su fronti opposti", in questi termini Putin ha definito ancora una volta la guerra in Ucraina. "E non è nemmeno colpa loro, tutto il sud-est dell’Ucraina è sempre stato filorusso", ha ribadito ancora.

Ha parlato del presidente ucraino Zelensky che va in giro per il mondo a "mendicare", e per ottenere gli aiuti cerca di convincere gli alleati che la controffensiva di Kiev "sta avendo successo". Controffensiva di Kiev fallita secondo il leader del Cremlino. "Il nemico ha annunciato una grande controffensiva. Non ha ottenuto nulla da nessuna parte", ha detto in diretta tv, aggiungendo che le forze russe stanno "migliorando le loro posizioni" su quasi tutta la linea del fronte.

Putin – riporta Interfax – ha dichiarato che i soldati russi schierati in Ucraina sono 617.000. "La lunghezza della linea di contatto è di oltre 2.000 chilometri, nella zona di combattimento ci sono 617.000 persone", ha affermato Putin, secondo cui 244.000 di questi soldati sarebbero dei riservisti richiamati alle armi. Secondo Putin, l'esercito russo avrebbe reclutato finora 486.000 volontari.

Stoltenberg: "Se Putin vince in Ucraina non si fermerà"

"Vladimir Putin si sta preparando a una lunga e dura guerra: l'interruzione dell'assistenza militare a Kiev prolungherebbe la guerra, non le porrebbe fine”, ha intanto detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg incontrando il premier slovacco Robert Fico. Stoltenberg ha accolto con favore il chiaro impegno di Biden a fornire all'Ucraina aiuti cruciali, sottolineando che "se Putin vince in Ucraina, c'è il rischio concreto che la sua aggressione non finisca lì".