Il Cile devastato dagli incendi, dichiarato stato di emergenza: almeno 64 morti, oltre mille case distrutte In Cile si continua a combattere contro i vasti incendi che stanno mettendo in ginocchio il Paese. Il bilancio è di 64 morti ma le autorità avvertono che il numero è destinato a salire. Sarebbero più di mille le abitazioni distrutte dal fuoco. Dichiarato lo stato di emergenza e due giorni di lutto nazionale.

A cura di Eleonora Panseri

Almeno 64 morti e oltre mille case distrutte: è il tragico bilancio dei vasti incendi che stanno infuriando in Cile. E il numero delle vittime è destinato a salire nelle prossime ore, secondo quanto riferito dalle autorità. Le città costiere sono soffocate dal fumo e le persone che vivono nelle regioni centrali sono state costrette a lasciare le proprie case. Per questo il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, riporta la Cnn.

Oggi, domenica 4 febbraio, in una conferenza stampa, il presidente Gabriel Boric ha detto che il bilancio delle vittime “aumenterà in modo significativo” dopo aver visitato le zone colpite e ha dichiarato che lunedì e martedì saranno giorni di lutto nazionale per le vittime degli incendi. Ieri, sabato 3 febbraio, il presidente Boric aveva annunciato inoltre che il ministero della Difesa avrebbe schierato più unità militari nelle aree colpite, con tutte le risorse necessarie rese disponibili.

Sarebbero circa 92 gli incendi attivi che stanno bruciando in varie parti del paese e che finora hanno interessato circa 43mila ettari di territorio, ha detto la ministra degli Interni, CarolinaTohá. Secondo il ministro delle Finanze Mario Marcel, una stima preliminare dei danni nella regione di Valaparaíso raggiungerebbe le “centinaia di milioni di dollari”.

Gli incendi si stanno sviluppando in un momento in cui il Paese è colpito da un'ondata di caldo anomalo, con la capitale del Cile, Santiago, soffocata da diversi giorni consecutivi in cui le temperature calde e secche sono salite sopra i 33 gradi.

Rodrigo Mundaca, governatore della regione di Valparaiso, ha detto che le autorità hanno deciso di mantenere il coprifuoco nelle città di Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana e Limache per consentire alle autorità di concentrarsi sulla lotta agli incendi.

Mentre il sindaco di Quilpué, Valeria Melipillán, ha fatto sapere che gli incendi scoppiati sono “probabilmente i più grandi mai visto” nella regione e che quasi 1.400 case nel comune sono state danneggiate. Melipillán ha aggiunto che, nonostante gli sforzi di evacuazione siano stati efficienti, alcune persone nelle zone colpite non hanno voluto lasciare le proprie case.

Papa Francesco in un post su X ha invitato a “pregare per i defunti e i feriti delle vittime dei devastanti incendi che hanno colpito il Cile centrale”.