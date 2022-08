Il cavallo crolla a terra stremato, cocchiere lo frusta: “Alzati!”. Il video choc diventa virale Il video dell’incidente che scuote New York. Lʼanimale, che trainava una carrozza, è stramazzato al suolo per il caldo e la fatica; è intervenuta la polizia.

A cura di Biagio Chiariello

Un cavallo stramazza al suolo dal caldo e dalla fatica, e incapace di rialzarsi. Il suo cocchiere lo colpisce ripetutamente. Fa diversi tentativi per fargli proseguire la corsa, lo frusta e gli urla: "Alzati! Alzati! Alzati! Forza, alzati!". È successo ieri pomeriggio a New York, a Hell's Kitchen, sulla Nona Avenue e la 45esima Strada.

Nel filmato diffuso sui social si vede come l'episodio abbia scatenato l’indignazione dei passanti: “E se fossi colpito tu così?”, gli ha chiesto una persona, mentre una donna urlava “smettila di frustarlo”.

Il cavallo si è poi sdraiato su un fianco appoggiando la testa sulla strada mentre il conducente spostava la carrozza con l’aiuto di un passante. Alcuni poliziotti hanno iniziato a bagnarlo per farlo riprendere e dopo oltre un’ora l’animale è riuscito a rialzarsi.

Le immagini scioccanti hanno scatenato una bufera, riaprendo il dibattito sulla necessità di eliminare i tour a cavallo a New York, sostituendoli con mezzi elettronici, proposta attualmente all'esame del Consiglio comunale. Già l'ex sindaco Bill de Blasio si era detto critico a queste pratiche di sfruttamento degli animali.

"Di quanti altri incidenti come questo abbiamo bisogno? Questo è chiaramente un abuso di animali e deve essere fermato", ha dichiarato il direttore esecutivo di New Yorkers for Clean, Livable e Safe Streets Edita Birnkrant. "È tempo di sostituire i cavalli con la tecnologia moderna" ha aggiunto a The Post.

"La città può fornire migliori benefici ai conducenti e proteggere i cavalli. Questi cavalli hanno sofferto per anni. Non c'è niente di romantico nel vedere un cavallo che combatte per la sua vita sdraiato a terra" ha detto ancora.