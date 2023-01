Il bambino sopravvissuto all’incidente tra due elicotteri in Australia si è svegliato dal coma Nicholas Tadros, il bambino di 10 anni sopravvissuto alla collisione in volo tra due elicotteri vicino a Seaworld, in Australia, è tornato “reattivo” dopo aver subito una serie di interventi chirurgici.

A cura di Davide Falcioni

Nicholas Tadros, il bambino di 10 anni sopravvissuto alla collisione in volo tra due elicotteri vicino a Seaworld, sulla Gold Coast australiana, in cui hanno perso la vita 4 persone lo scorso 2 gennaio, è tornato "reattivo" dopo aver subito una serie di interventi chirurgici. Il bimbo versa ancora in condizioni critiche al Queensland Children's Hospital di Brisbane e martedì scorso è stato sottoposto a un intervento chirurgico lungo sei ore per riparare le ossa fratturate delle gambe e della mano sinistra.

In un post pubblicato sui social network Simon Tadros, padre di Nicholas, ha detto che il bimbo è tornato ad essere "reattivo", ma che è ancora collegato a un ventilatore polmonare per respirare. Tuttavia risponde agli stimoli con dei cenni della testa ed è anche in grado di stringere la mano, sebbene non possa invece ancora muovere le gambe. "A causa del dolore, dell'angoscia e dei livelli di ansia, per ora hanno dovuto sedarlo di nuovo. Ha un paio di interventi chirurgici la prossima settimana", ha spiegato il padre.

Il 2 g gennaio quattro persone sono morte a causa di una collisione in volo tra due elicotteri vicino a Seaworld, sulla Gold Coast australiana. Gli altri nove passeggeri sono rimasti feriti, tre dei quali gravemente. L'Australian Transport Safety Bureau ha aperto un'inchiesta che conta di chiudere nell'estate del 2024.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 14 ora locale in una zona turistica nota come Main Beach, a circa 75 chilometri a sud di Brisbane. Entrambi gli elicotteri stavano effettuando voli turistici per Sea World, un famoso parco a tema sulla Gold Coast, quando è avvenuta la tragedi