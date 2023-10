I russi invitano a filmare la Mariupol ricostruita ma dai video case allagate e senza fognature Diventata simbolo della resistenza ucraina per mesi, Mariupol rimane il più grande bottino della Russia nella guerra in Ucraina. La ricostruzione di interi quartieri è stata quindi un fiore all’occhiello di Putin e della propaganda. Non la pensano così gli abitanti del posto che nei video pubblicati online denunciano edifici mal costruiti, cantine piene d’acqua e fogne saltate.

Dalla visita lampo di Putin ai nuovi palazzi appena rimessi a nuovo, nel marzo scorso, la ricostruzione di Mariupol è stata sempre uno dei cavalli di battaglia della propaganda russa in Ucraina durante la guerra. Una convinzione che è diventata talmente forte che il Cremlino non ha esitato a invitare blogger e giornalisti russi sul posto per immortalate le nuove costruzioni ma qualcosa è andato storto e dalle testimonianze dei residenti dei nuovi palazzi sono emerse case costruite a metà, interi quartieri senza fognature e cantine allagate dalla melma.

A marzo 2023, le autorità di occupazione prevedevano di costruire 30 condomini entro la fine dell’anno, ovvero il 2,2% di quelli distrutti ed effettivamente sono sorti molti palazzi e interi quartieri residenziali. C'è stato un flusso costante di servizi entusiastici sulla TV statale russa che dipingono la ricostruzione di Mariupol "da record".

Le persone che vivono dentro e intorno alle nuove costruzioni, però, hanno raccontato qualcosa di decisamente diverso dalla propaganda russa che ha sempre sostenuto di voler riportare il "mondo russo" nella cittadina sul Mar d'Azov, caduta in mani russe dopo essere stata ridotta in macerie dagli stessi bombardamenti delle truppe di Mosca.

Diventata simbolo della resistenza ucraina per mesi, la città rimane il più grande bottino della Russia in questa guerra, l'unica grande città catturata dalle forze armate del Cremlino. La ricostruzione di interi quartieri è stata quindi un fiore all'occhiello di Putin e della propaganda. Non la pensano così gli abitanti del posto che nei video pubblicati online denunciano edifici pieni d‘acqua di fogna nelle cantine dopo lo scoppio delle tubature e il cattivo odore che riempie tutte le case. Secondo il loro racconto, dopo le foto di propaganda, le autorità ora non ne vogliono sapere di riparare i danni.

I residenti de quartiere di Cheryomushki, un tempo prestigioso, dopo più di un anno e mezzo di occupazione russa rivelano che c'è una totale assenza di illuminazione notturna e nessuna manutenzione di palazzi e infrastrutture. Il collettore fognario è stato distrutto e non è stato riparato e il servizio idrico comunale non funziona perché i lavoratori non vengono pagati e sono in sciopero. Ai residenti la Russia paga una pensione di 100 dollari ma viene imposto loro di riparare da soli i loro appartamenti, con costi impossibili.