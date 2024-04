video suggerito

I medici le dicono che è incinta, ma la 22enne Emma ha un tumore alle ovaie Emma Colledge è una ragazza inglese di 24 anni. Nel febbraio del 2022 ha ricevuto la terribile diagnosi di cancro alle ovaie, dopo che diversi medici (compreso quello di famiglia) le avevano detto che quel gonfiore dell'addome poteva essere solo segno di una gravidanza. Da allora è stata costretta a due estenuanti interventi e a vari cicli di chemio.

A cura di Biagio Chiariello

Le avevano detto che era incinta ma, in realtà, il gonfiore della pancia era dovuto ad una ciste cancerosa.

Nel febbraio 2022 Emma Colledge, oggi 24enne inglese, ha notato che il suo addome si era ingrossato in maniera innaturale, oltre al fatto che le capitava di andare più spesso in bagno. Pensava che fosse legato ad un'allergia o alla sindrome del colon irritabile. "Quando cercavo su Google i miei sintomi diceva sempre che il cancro ovarico si riscontra principalmente nelle persone di età pari o superiore a 50 anni", ha detto alla BBC.

Persino il suo medico di base presumeva che non si trattasse di un tumore dato che aveva poco più di vent’anni. "Sono andata dai medici a maggio e mi hanno detto che ero incinta", ha detto Emma. "Però io sapevo di non esserlo e il test di gravidanza lo ha confermato" ha aggiunto.

Le è stato fissato un appuntamento per ulteriori accertamenti, ma prima che potesse recarsi dallo specialista il dolore è diventato così intenso che è stata costretta ad andare al pronto soccorso. L'ecografia alla quale si è sottoposta ha evidenziato la presenza di una ciste e la diagnosi è stata infausta: cancro alle ovaie.

La giovane ha dovuto subire due lunghe operazioni; la prima per rimuovere la ciste stessa di 30 cm e l'ovaio a cui era attaccata. Il secondo intervento è durato più di nove ore e ha compreso un'isterectomia e la rimozione dell'appendice, della milza e di parte dell'intestino. Per questo motivo è stata costretta a far ricorso ad una stomia temporanea.

Per ridurre il rischio che il tumore si ripresentasse, Emma ha dovuto sottoporsi a dei cicli di chemioterapia presso l'unità del Teenage Cancer Trust del Freeman Hospital di Newcastle. L’ultimo trattamento è avvenuto lo scorso anno e da allora gli esami non hanno mostrato segni di recidiva del cancro.

Con l'aumento dei casi di cancro alle ovaie tra i giovani, Emma ha voluto parlare della sua drammatica esperienza anche e soprattuto per incoraggiare gli altri a conoscerne i sintomi. Dolore attorno al bacino e alla pancia, sensazione di sazietà rapida e gonfiore possono essere tutti segni di un possibile cancro alle ovaie, patologia difficile da diagnosticare proprio perché i suoi sintomi possono essere “vaghi”.

“Conoscere i segni del cancro ovarico è sicuramente una buona idea, ma bisogna ricordare che anche altre condizioni meno gravi di un gravo possono causare questi sintomi”, ha evidenziato Il il Teenage Cancer Trust.