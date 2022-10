I destinatari del pacco non sono in casa, corriere Amazon sbranato dai cani nel cortile La polizia Usa hanno individuato l’uomo dopo essere accorsa sul posto a seguito di una segnalazione dei residenti che avevano notato un furgone Amazon parcheggiato da troppo tempo.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una consegna come un’altra nel corso della giornata lavorativa ma quando è arrivato all’indirizzo indicato sul pacco, il corriere non ha trovato i proprietari dell’abitazione ma all’esterno i due cani di casa che lo hanno aggredito, sbranandolo a morsi. La tragedia si è consumata fuori da una casa a Excelsior Springs, a circa 30 miglia a nord di Kansas City, nello stato del Missouri, in Usa.

La vittima è un corriere cinquantenne che faceva consegne per Amazon e che è stato rinvenuto senza vita terra in una pozza di sangue lunedì pomeriggio. Gli agenti di polizia hanno individuato l’uomo dopo essere accorsi sul posto a seguito di una segnalazione dei residenti che avevano notato un furgone Amazon parcheggiato inspiegabilmente da diverse ore fuori da un’abitazione de posto.

Gli agenti hanno trovato il corpo d’Enza vita del corriere nel cortile della casa con evidenti ferite da morsi e accanto un pastore tedesco e un altro cane che sembrava essere un mastino.

Leggi anche Fratellini di 5 mesi e due anni sbranati dai pitbull in casa, grave la mamma che tentava di salvarli

Lo sceriffo della contea di Ray, Ray Childers ha detto che le ferite del Corriere corrispondevano a un attacco di animali e che i due cani mostravano atteggiamenti minacciosi e aggressivi tanto che gli agenti hanno dovuto estrarre le armi e sparare

"Quando i miei agenti sono arrivati ​​sulla scena, sono entrati in un cancello chiuso e i due cani si sono avvicinati a loro in modo aggressivo", ha detto Childers. Un agente ha sparato e ferito uno dei cani ed entrambi gli animali sono corsi via ma i poliziotti li hanno seguiti e uccisi.

“Nonostante la natura di alcune delle ferite del conducente, non possiamo confermare se i cani hanno causato la morte del conducente, tuttavia volevamo essere al sicuro” ha detto lo sceriffo. Il medico legale infatti non ha ancora determinato l’esatta causa della morte del conducente.

"Siamo profondamente rattristati dal tragico incidente che ha coinvolto un membro della nostra famiglia Amazon e forniremo supporto al team e ai familiari dell’uomo", ha detto a USA Today la portavoce di Amazon Lisa Levandowski.