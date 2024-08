video suggerito

Hamas sceglie Muhammad Ismail Darwish: sarà lui il successore (ad interim) di Haniyeh A prendere il posto di Ismail Haniyeh alla guida dell'ala politica di Hamas sarà Muhammad Ismail Darwish, secondo quanto riportato dal canale di informazione saudita Al Arabiya, che cita fonti anonime. Darwish, che vive in Qatar, guiderà l'ufficio politico del gruppo fino a quando non si terranno nuove elezioni che si svolgeranno "tra pochi mesi".

A cura di Eleonora Panseri

I funerali di Ismail Haniyeh

A prendere il posto di Ismail Haniyeh alla guida dell'ala politica di Hamas sarà Muhammad Ismail Darwish, secondo quanto riportato dal canale di informazione saudita Al Arabiya, che cita fonti anonime. Darwish, che vive in Qatar, guiderà l'ufficio politico fino a quando non si terranno nuove elezioni che si svolgeranno "tra pochi mesi", riferiscono ancora le fonti.

La notizia arriva a meno di una settimana dall'assassinio di Haniyeh. Già nella giornata di ieri fonti autorevoli avevano riferito alla rete libanese Al-Mayadeen, che Darwish sarebbe stato nominato come sostituto temporaneo, dopo che il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, non aveva dato il suo assenso per la nomina di Khaled Mashaal, visti i suoi rapporti in bilico con l'Iran e Hezbollah.

Chi è Muhammad Ismail Darwish, il successore ad interim di Ismail Haniyeh

Mohammed Ismail Darwish è attualmente il capo del Consiglio della Shura di Hamas, vive in Qatar, dove anche Haniyeh si era rifugiato durante l'esilio, ed è conosciuto con l'alias "Abu Omar Hassan". Il suo non era fra i nomi che circolavano tra quelli favoriti per la successione.

In molti ipotizzavano un "ritorno" di Khaled Meshaal, predecessore di Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas dal 1996 al 2017. C'era anche l'ipotesi Khalil al-Hayya, esponente dell'ufficio politico e numero due a Gaza dal 2017.

Darwish non è mai apparso in pubblico e non ha mai rilasciato dichiarazioni. Secondo quanto riferiscono le tv israeliane, sarebbe originario dei campi profughi palestinesi in Libano e negli anni è diventato l'uomo più forte dell'impero economico dell'organizzazione. In virtù di questa posizione, è stato coinvolto nella direzione dei trasferimenti di denaro dall'Iran ad Hamas e negli investimenti in tutto il mondo.

Funzionario di Hamas smentisce: "Annuncio dopo fine delle consultazioni"

"Ciò che circola su alcuni media e piattaforme di social riguardo alla nomina per occupare la posizione di leadership del movimento non è vero".

È quanto riferito a Sky News dal funzionario di Hamas Izzat Al-Rishq, commentando la notizia della nomina di Muhammad Ismail Darwish come capo politico del gruppo palestinese. "Il movimento prenderà l'iniziativa di annunciare i risultati delle sue consultazioni una volta completate", ha aggiunto Al-Rishq.