Guerra Ucraina-Russia, Zelensky annuncia vertice di pace ma chiede gli F16 e Putin ordina nuove armi Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di mercoledì 20 settembre. Zelensky all’Onu avverte: “Mosca vuole la guerra finale”. Dal Cremlino ribattono: “Zelensky va negli Usa a mendicare”.

A cura di Antonio Palma

La guerra tra Ucraina e Russia non si ferma. Nonostante gli appelli e le promesse di pace all’Onu, i bombardamenti russi continuano a fare vittime tra i civili in Ucraina mentre al fronte si combatte ormai una guerra di trincea. Parlando all’assemblea delle Nazioni Unite, il Presidente ucraino Zelensky ha annunciato un vertice globale per la pace ma al contempo ha chiesto agli Usa i caccia F16 e a tutti i Paesi di restare uniti contro l’invasione russa. Il presidente russo Vladimir Putin nel frattempo ha ordinato l’aumento della produzione di armi in particolare per i sistemi di difesa aerea.

Zelensky all'Onu: "Mosca vuole la guerra finale"

Parlando per la prima volta di persona nell'aula dell'assemblea Onu a New York, Zelensky ha accusato la Russia di volere una guerra totale e finale e di utilizzare il cibo e l’energia come armi, come ha fatto prima con petrolio e gas e ora con l’energia atomica. Il Presidente ucraino ha dichiarato che la Russia sta commettendo un genocidio in Ucraina e ha esortato i leader mondiali a partecipare a un vertice di pace mondiale che Kiev sta organizzando per contribuire a fermare l’invasione e le future guerre di aggressione. Un progetto i cui dettagli dovrebbero essere diffusi nei prossimi giorni ma che sarà basato sulla sovranità nazionale e sull’integrità territoriale. “Mentre la Russia sta spingendo il mondo verso una guerra finale, l’Ucraina sta facendo di tutto per garantire che dopo questa aggressione russa, nessuno al mondo oserà attaccare nessuna nazione” ha sottolineato Zelensky.

Bombardamenti russi in Ucraina, Putin ordina nuove armi

Intanto però la guerra e la corsa alle armi non si ferma. Due persone sono state uccise durante gli attacchi russi a Leopoli e Kherson e almeno tre persone sono state uccise martedì in un attacco russo nella città ucraina nord-orientale di Kupiansk. L'aeronautica ucraina ha affermato che la Russia ha lanciato un totale di 30 droni e un missile balistico Iskander negli attacchi contro l'Ucraina durante la notte, e che 27 droni sono stati abbattuti. Lo stesso Zelensky ha chiesto di uovo agli Usa gli F16 e in una intervista alla Cnn ha assicurato: “La nostra controffensiva sta avendo successo, soprattutto nell'est nelle ultime due settimane. Andiamo avanti lentamente ma andiamo avanti". Anche Putin ha annunciato un nuovo aumento della produzione di armi. "È necessario aumentare la produzione di controbatterie e di sistemi di difesa aerea. Ne abbiamo parlato molto e ho dato una serie di ordini per integrare il programma di consegna di questa gamma di prodotti per il 2024", ha affermato il presidente russo seconda quanto riporta la Tass.

