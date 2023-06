Guerra Ucraina-Russia, primi risultati “localizzati” della controffensiva: liberati 4 villaggi Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 12 giugno: secondo fonti militari, gli ucraini hanno liberato quattro villaggi nel Donetsk, mentre la controffensiva dà i primi risultati “localizzati”. Zelensky annuncia il via dell’indagine della Corte penale internazionale su crollo diga di Kakhovka. Kiev accusa Mosca: “Fatta saltare in aria un’altra diga, allagamenti su entrambe le sponde del fiume”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tanto attesa controffensiva dell'Ucraina starebbe dando i primi frutti: mentre continuano i combattimenti tra le due parti, Kiev ha annunciato la liberazione di quattro villaggi dal controllo russo. L'ultimo, in ordine cronologico, è stato quello di Storozhevoe, dopo Makarovka, Blagodatnoye e Nekuchne, nel Donetsk.

La conferma è stata data via Telegram dal viceministro della Difesa Hanna Malyar. "In direzione di Bakhmut, le nostre truppe continuano le loro operazioni d’assalto — ha annunciato —. Ci sono successi nell’area del bacino idrico di Berkhovsky. Siamo avanzati di 250 metri nel Sud, siamo avanzati in due direzioni, da 300 a 1500 metri". Ha poi aggiunto che nelle aree in cui le truppe ucraine sono sulla difensiva non è stata persa alcuna posizione.

Come sta andando la controffensiva ucraina

Le forze di Kiev hanno pubblicato sui social video non verificati che mostrano soldati issare la bandiera ucraina in un edificio bombardato nel villaggio di Blahodatne, nella regione di Donetsk, come riporta anche Reuters. Anche Valeryi Shershen, portavoce del settore militare ucraino "Tavria", ha dichiarato ieri in tv che "stiamo vedendo i primi risultati delle azioni di controffensiva, risultati che possiamo definire localizzati".

"In totale, in una settimana di operazioni d'assalto intorno a Velyka Novosilka, gli ucraini sono riusciti a liberare circa 95 km quadrati di terreno", ha scritto un giornalista militare ucraino che scrive sul blog dal titolo Reporting from Ukraine, come riporta il quotidiano inglese The Guardian.

Anche l'avanzata a sud di Velyka Novosilka rappresenta i risultati più significativi della controffensiva fino ad oggi, ma le forze ucraine hanno ancora molta strada da fare prima di raggiungere la principale linea difensiva fortificata della Russia.

La Corte penale internazionale avvia indagine su crollo diga di Kakhovka

Intanto, la Corte penale internazionale ha avviato l'indagine sul crollo della diga di Kakhovka vicino Kherson, come ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel suo ultimo video condiviso sui social, il numero uno di Kiev ha affermato che i rappresentanti del tribunale hanno visitato la regione di Kherson nei giorni scorsi. "Il primo giorno dopo il disastro, l'ufficio del procuratore generale ha inviato una richiesta corrispondente al tribunale penale internazionale riguardante un'indagine su quanto successo e il lavoro è già iniziato", ha precisato.

Inoltre, sempre gli ucraini hanno accusato nelle ultime ore le forze russe di aver fatto saltare in aria un'altra diga, questa volta nella regione di Donetsk, causando allagamenti su entrambe le sponde del fiume. Lo ha detto all’Ukrainska Pravda sempre Valeriy Shershen, secondo quanto riporta la stessa testata sul suo sito.

"Sul fiume Yaly gli invasori hanno fatto saltare una diga, provocando un’inondazione su entrambe le sponde del fiume. Tuttavia, questo non influisce sulle operazioni offensive delle Forze di Difesa di Tauride", ha dichiarato Shershen.

Kim scrive a Putin e promette legami strategici più forti

Nel frattempo, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso "pieno sostegno e solidarietà" e la volontà di costruire legami strategici più stretti con la Russia nel suo messaggio di congratulazioni inviato al presidente Vladimir Putin in occasione del Russia Day, che si festeggia proprio oggi.

Kim ha affermato che le relazioni amichevoli tra la Corea del Nord e la Russia sono una "preziosa risorsa strategica" e il suo Paese si adopererà per sviluppare con ogni sforzo tali legami di cooperazione, ha riferito l'agenzia statale Kcna.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino