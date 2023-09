Guerra Ucraina Russia, Kim Jong Un vede Putin e da Usa missili a lungo raggio a Kiev: è corsa alle armi Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di martedì 12 settembre. Il leader nordcoreano è già entrato in Russia a bordo del suo treno blindato per vedere Putin. Gli Usa minacciano nuove sanzioni e si preparano a fornire nuove armi a lungo raggio a Kiev.

Tra Ucraina e Russia è corsa agli armamenti per far fronte ai terribili costi di una guerra che ormai si protrae da oltre cinquecento giorni di guerra. Mentre Kiev continua a chiedere armi sempre più potenti all’Occidente, la Russia cerca di stringere sempre di più i rapporti con la Corea del nord nella speranza di poter sfruttare l’enorme arsenale di Pyongyang. Di questo infatti parleranno sicuramente Kim Jong Un e Putin nel loro incontro previsto nelle prossime ore. Del resto, come ha spiegato il Generale Mark Milley, capo di stato maggiore americano, era da decenni che non si vedevano combattimenti così violenti e così prolungati nel tempo su un campo di battaglia.

C’è grande attesa in Russia ma anche in Occidente per la visita del leader nordcoreano Kim Jong Un che incontrerà Putin nelle prossime ore, probabilmente nella città di confine di Vladivostok. Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha affermato che il leader di Pyongyang è già entrato in Russia a bordo del suo treno blindato, partito domenica sera dalla capitale, e nelle prossime ore raggiungerà il luogo previsto per il vertice faccia a faccia col presidente russo. Il leader è arrivato alla stazione di Khasan nelle scorse ore e l'incontro dovrebbe svolgersi martedì pomeriggio a margine del Forum economico orientale. Al centro della discussione sicuramente la cessione di armi nord coreane di cui Mosca ha fortemente bisogno per far fronte agli enormi costi della guerra in Ucraina, che la sua produzione interna non riesce colmare. Kim infatti è accompagnato da alti funzionari governativi, compreso personale militare, e importanti membri del partito responsabili dell'industria della difesa e degli affari militari, compreso il direttore del dipartimento dell'industria delle munizioni. In cambio, Kim potrebbe chiedere energia e aiuti alimentari, nonché tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare.

“Esortiamo la Corea del Nord a rispettare gli impegni pubblici assunti da Pyongyang di non fornire o vendere armi alla Russia e ricordiamo a entrambi i paesi che qualsiasi trasferimento di armi dalla Corea del Nord alla Russia violerebbe molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", avvertono dagli Stati Uniti. Tra i timori che proiettili di artiglieria e missili anticarro nordcoreani possano impedire definitivamente una offensiva ucraina, gli Usa minacciano nuove sanzioni e si preparano a fornire nuove armi a lungo raggio a Kiev. Secondo alcune fonti cotte da Reuters, infatti, l'amministrazione Biden infatti è vicina a dare il via libera all'invio di missili a lungo raggio muniti di bombe a grappolo all'Ucraina come Atacms o Gmlrs. “È 565esimo giorno di guerra su vasta scala della Russia, ma tutti noi in Ucraina dobbiamo rimanere concentrati sulla difesa del nostro Paese, come abbiamo fatto nei primi giorni". Ha dichiarato intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo: "La Russia non si aspetta di vincere. L'unica speranza del nemico è che non saremo in grado di resistere. Per questo l'Ucraina deve perseverare nel suo intento e continuerà a farlo".

