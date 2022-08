Guerra Ucraina Russia, Kiev all’attacco per la prima volta: offensiva a Kherson, pesanti scontri Le forze armate ucraine sono passate al contrattacco scatenando una offensiva su tutto il fronte di Kherson con pesanti combattimenti. Mosca nega qualsiasi arretramento e parla di fallimento dell’offensiva.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per la prima volta dall'inizio dell'invasione e della Guerra Ucraina Russia, le forze armate di Kiev sono passate al contrattacco scatenando una offensiva su tutto il fronte di Kherson con pesanti combattimenti che mirano a ricacciare indietro i russi oltre il fiume Dnepr. Si tratta di una operazione difficilissima e che potrebbe stabilire una volta per tutte le sorti della guerra in Ucraina ma che costerà inevitabilmente migliaia di vittime.

Da alcune ore l'esercito ucraino ha avviato una serie di attacchi nel sud dell'Ucraina, per riprendere il controllo della cittadina alla foce del fiume Dnepr catturata dai russi a inizio guerra. Kherson infatti è un centro strategico che permettere il controllo dei flussi fluviali e a soli cento chilometri dalla Crimea, dove ci sono i centri di comando russi.

Grazie anche all'artiglieria occidentale, gli ucraini stanno martellando le postazioni russe con pesanti bombardamenti e si registrano scontri su quasi tutto il territorio di Kherson. Le notizie dal fronte però sono ovviamente contrastanti. Secondo Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Zelensky, le truppe ucraine hanno sfondato le difese russe in diverse aree del fronte avvertendo però che non ci potrà essere una rapida vittoria nel sud del Paese. "È iniziata una fase attiva della liberazione del sud dagli invasori russi Si tratta di un'operazione lenta e pianificata per schiacciare il nemico, salvando le vite dei nostri militari e dei civili" ha dichiarato Arestovych.

Leggi anche Dove giocherà lo Shakhtar in Champions League mentre c'è la guerra in Ucraina

Ci sono state "forti esplosioni ieri e durante tutta la notte nella regione di Kherson. Pesanti combattimenti sono in corso su quasi tutto il territorio della regione", ha affermato la presidenza ucraina nel suo briefing mattutino, aggiungendo che le truppe ucraine "hanno lanciato azioni offensive in varie direzioni". Da Kiev riferiscono che le forze ucraine hanno colpito depositi di munizioni russi e distrutto molti equipaggiamenti, compresi i sistemi missilistici antiaereo S-300

Mosca dal suo canto nega qualsiasi arretramento delle sue truppe e parla di fallimento dell'offensiva ucraina. "L'offensiva lanciata dalle forze ucraine nelle regioni di Kherson e Mykolaiv è fallita miseramente" ha dichiarato il ministero della Difesa russo, sostenendo che gli ucraini hanno subito pesanti perdite.

Mosca ha reso noto che l'esercito ucraino ha perso più di 1.200 uomini nelle ultime 24 ore nel suo tentativo di lanciare un'offensiva nella zona di Mikolayev-Krivoi Rog, a poche decine di chilometri a nord di Kherson riferendo che i soldati ucraini morti appartenevano alla 128ma brigata separata d'assalto di montagna, che era stata trasferita dall'Ucraina occidentale per partecipare all'offensiva. La "operazione speciale" russa in Ucraina "continua in maniera ordinata, procede secondo i piani e tutti gli obiettivi saranno raggiunti". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un punto stampa.

Intanto la Russia avrebbe trasferito una batteria di missili anti-aerei S-300 dalla Siria a un porto vicino alla Crimea nel tentativo di rafforzare le sue difese. Lo ha riferito Haaretz, citando le immagini satellitari catturate dalla società israeliana ImageSat International.

Secondo le autorità filorusse di Kherson, la città è stata pesantemente bombardata dall'Ucraina ed è rimasta senza acqua ed elettricità. "Su Kherson oltre cento missili" ha dichiarato il capo dell'amministrazione russa della regione, Vladimir Leontiev , spiegando che la situazione nell'area di Kherson è "tesa" perché " Ci sono stati non singoli attacchi, ma una serie di raid"

Kiev e Mosca intanto si accusano a vicenda di aver bombardato la zona dove nei prossimi giorni sono attesi gli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Il team di ispettori è arrivato a Kiev in vista dell'inizio della missione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia che dovrebbe scattare tra mercoledì e sabato.

Dal ministero della Difesa di Mosca affermano che resta normale il livello delle radiazioni nella centrale nucleare di Zaporizhzhia e accusando le truppe di Kiev di aver sparato due colpi di artiglieria caduti nel complesso. Kiev invece sostiene che Mosca bombarda corridoi per missione Aiea verso Zaporizhzhia per costringere gli ispettori a passare tramite la Crimea e i territori occupati dai russi.