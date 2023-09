Guerra Ucraina-Russia: esplosioni a Kiev. Romania: “Nuovi attacchi vicini a nostra frontiera” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 6 settembre. Esplosioni a Kiev e nella regione di Odessa, difesa aerea attivata sulla capitale. Putin accusa Zelensky: “Ebreo messo al potere dall’Occidente per coprire il nazismo”. Intanto il Regno Unito dichiara la Wagner gruppo terroristico. E il ministro degli Esteri Kuleba esclude trattative con Russia.

A cura di Biagio Chiariello

Una serie di esplosioni ha scosso questa mattina, 6 settembre, Kiev, secondo i media locali. L'allarme antiaereo è scattato in queste ore in tutte le regioni del Paese. Intanto la Romania ha denunciato nuovi attacchi vicino la propria frontiera, mentre il Regno Unito ha annunciato che dichiarerà la Wagner "gruppo terroristico". Il presidente ucraino Zelensky ha rimosso il governatore della provincia del Donetsk Pavlo Kyrylenko. Da parte sua Vladimir Putin dice: "Disgustoso che l'ebreo Zelensky copra il neonazismo".

Esplosioni a Kiev, allarme in tutte le regioni

La capitale dell'Ucraina si è svegliata con un nuovo attacco perpetrato da missili cruise e balistici, secondo quanto afferma l'amministrazione militare della città in un post su Telegram. La stessa fonte specifica che le difese aeree ucraine hanno abbattuto tutti gli obiettivi nemici che si muovevano verso Kiev e che finora non sono state registrate vittime o danni importanti.

"La difesa aerea si è attivata a Kiev. Restate nei rifugi. I razzi continuano ad arrivare sulla capitale", scrive sul suo canale Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. "È stata annunciata un'allerta aerea sulla capitale", hanno quindi confermato le autorità.

C'è invece una vittima nel bombardamento con droni russi avvenuto stanotte nella regione meridionale ucraina di Odessa. In un post su Telegram, il governatore Oleh Kiper comunica che "i russi hanno attaccato per quasi tre ore il distretto di Izmail con droni d'attacco e purtroppo una persona è rimasta uccisa: un dipendente di un'azienda agricola gravemente ferito è morto in ospedale".

Ministro Esteri Kuleba esclude trattative con Russia

Intanto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha fatto sapere che "non sono previste trattative" tra il proprio Paese e la Russia per porre fine alla guerra che stanno combattendo, "avviata da Mosca".

Intervistato dal quotidiano "Die Welt", il titolare della diplomazia di Kiev ha affermato che "chiunque dica di tracciare un nuovo confine o fare una pausa, un cessate il fuoco per poi risolvere tutti i problemi, o non capisce come funziona" il presidente russo Vladimir Putin o "vuole addirittura aiutarlo".

Romania denuncia nuovi attacchi vicino la propria frontiera

Nuovi attacchi russi contro l'Ucraina si sono verificati oggi "molto vicino" al confine con la Romania, lo ha detto il presidente Klaus Iohannis il giorno dopo la caduta di droni esplosivi russi sul Danubio.

Oggi abbiamo avuto di nuovo degli attacchi, mi ha riferito il ministro della Difesa, e sono stati registrati a 800 metri dal nostro confine"

Quindi molto, molto vicini", ha precisato il presidente del Paese UE in una conferenza stampa insieme al primo ministro lussemburghese Xavier Bettel.

Iohannis ha poi smentito la notizia secondo cui droni russi sarebbero caduti ed esplosi in territorio romeno, come sostenuto da fonti ucraine. : "Non vi è stato né un drone né alcun pezzo di questo dispositivo che sia giunto sul territorio della Romania" – ha dichiarato -. "Se cadesse qualcosa sul territorio Nato si saprebbe esattamente chi, cosa e quando dovrà agire", ha aggiunto.

Regno Unito: Gruppo Wagner sarà dichiarato gruppo terroristico

Il gruppo Wagner sarà dichiarato gruppo terroristico dal governo britannico: sarà illegale essere membro o sostenere l'organizzazione russa. Lo scrive la Bbc. Un progetto di ordinanza da presentare al Parlamento consentirà di classificare i suoi beni come proprietà terroristica e di sequestrarli.

Il ministro degli Interni Suella Braverman ha detto che Wagner è stato "violento e distruttivo" e "ha agito come uno strumento militare della Russia di Vladimir Putin all'estero".

Putin accusa Zelensky: "Ebreo messo al potere dall'Occidente per coprire il nazismo"

Secondo Vladimir Putin le potenze occidentali avrebbero dato il potere a Volodymyr Zelensky, di origine ebraica, in quanto presidente dell'Ucraina, allo scopo di coprire la glorificazione del nazismo in atto nella nazione. È "disgustoso" che Zelensky, si presti a "coprire la glorificazione del nazismo e coloro che hanno guidato l'Olocausto in Ucraina" con "lo sterminio di 1,5 milioni di persone", ha detto il capo del Cremlino in un'intervista televisiva, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Nel frattempo lo stesso presidente ucraino, dopo aver sostituto il ministro della Difesa, ha firmato un decreto per rimuovere Pavlo Kyrylenko dalla carica di governatore dell'oblast di Donetsk, che ricopriva dal 2019. Lo scrive Ukrainska Pravda precisando che Kyrylenko ora diventerà capo del comitato anti-monopoli. "Pavlo Oleksandrovych Kyrylenko viene rimosso dalla carica di capo dello Stato regionale di Donetsk in linea con la lettera di dimissioni da lui presentata", si legge nel decreto, citato da Ukrinform.

