Guerra Ucraina, la Germania autorizza anche l’invio di Leopard 1 a Kiev Berlino ha autorizzato i suoi produttori a consegnare i carri armati Leopard 1 che hanno in riserva all’Ucraina. Lo ha annunciato oggi il portavoce del governo tedesco.

A cura di Susanna Picone

Il governo tedesco ha autorizzato i produttori a inviare carri armati Leopard 1 in Ucraina. A dare la notizia, confermata poi dal portavoce del governo, la Dpa.

"Posso confermare che la licenza per l'export è stata data", ha infatti detto il portavoce Steffen Hebestreit in conferenza stampa. La Germania ha autorizzato l'invio di carri armati Leopard 1 a Kiev dagli stock industriali all'Ucraina, ha detto Hebestret, che non ha dato indicazioni sulle modalità delle forniture e sul numero di carri armati che saranno inviati all'Ucraina. Questo diventerà "più concreto nei prossimi giorni e settimane", ha aggiunto.

I Leopard 1 sono i predecessori dei Leopard 2, veicoli blindati tanto attesi da Kiev, a cui Berlino ne consegnerà 14 esemplari. Secondo Der Spiegel, sarebbero 29 i Leopard 1 che sono già stati in gran parte approntati da parte dell'industria tedesca. Si troverebbero attualmente presso l'azienda Flensburger Fahrzeugbau.

"La posizione della Germania e del cancelliere Scholz era importante per quanto riguarda i carri armati Leopard, è un carro armato di tecnologia tedesca quindi la parola della Germania era fondamentale. Per quanto riguarda i jet, invece, la parola Germania non è cruciale perché si tratta di tecnologia americana", è quanto intanto ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista rilasciata a Bbc News Ukraine, parlando della richiesta di Kiev di ricevere F-16.

Alla domanda se quindi l'Ucraina possa ottenere i jet da Usa, Francia e altri Paesi ma non dalla Germania, Kuleba ha risposto: "Sì. Non capisco perché tutti si concentrino sulla Germania per qualsiasi questione. Ci sono storie esclusivamente tedesche, come Leopard e IRIS-T. Loro giocano davvero un ruolo chiave perché è il loro sviluppo e sono i principali proprietari di questa tecnologia", ma "la questione degli aerei è lontana dalla Germania".