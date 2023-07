Guerra Russia-Ucraina, Kiev annuncia: “Controffensiva avanza a Bakhmut”. Esplosioni a Mykolaiv Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 10 luglio: Kiev annuncia “decisa avanzata” della controffensiva a Bakhmut mentre esplosioni sono state registrate nella notte a Mykolaiv. Zelensky: “Stiamo avanzando, anche se non così velocemente come vorremmo”.

Prosegue la guerra della Russia in Ucraina. Nel corso della notte è scattato l'allarme antiaereo in quattro regioni, mentre esplosioni sono state segnalate a Mykolaiv da alcuni media locali. L'aeronautica delle forze armate ucraine ha avvertito anche che esiste una minaccia balistica nelle regioni di Mykolaiv e Kherson.

Mykolaiv colpita con missili a lungo raggio

La situazione più critica è proprio a Mykolaiv: l'esercito russo avrebbe colpito la città con dei missili a lungo raggio S-300, secondo quando riferito dal governatore Vitaliy Kim su Telegram. Non sono stati segnalati morti o feriti e al momento non si conoscono eventuali danni alle infrastrutture critiche o civili.

All'inizio della settimana, le forze russe hanno lanciato 18 droni contro l'Ucraina, 5 dei quali sono stati abbattuti dall'esercito sopra la regione. I detriti caduti hanno danneggiato un centro ricreativo e le informazioni sulle vittime sono ancora in fase di accertamento. Mosca ha inflitto un'enorme quantità di danni all'Oblast nel sud dell'Ucraina, dall'inizio della sua invasione: situato vicino alla posizione delle forze russe di occupazione, viene regolarmente bombardato e subisce pesanti attacchi aerei.

Come procede la controffensiva ucraina: la situazione a Bakhmut

Per quanto riguarda la controffensiva ucraina, le forze di Kiev hanno registrato "una decisa avanzata" sul fianco meridionale della città orientale di Bakhmut, come ha reso noto il viceministro della difesa ucraino, Hanna Maliar. In un post su Telegram, Maliar ha affermato che non vi sono invece stati cambiamenti nelle posizioni sul fianco settentrionale. Non ha fornito ulteriori dettagli ma l'attenzione nei giorni scorsi si è concentrata sul villaggio di Klishchiivka, sulle alture a sud di Bakhmut.

In precedenza il colonnello Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze di terra ucraine, aveva affermato che si stavano "facendo progressi" in città. Le forze russe hanno catturato Bakhmut a maggio, ma si pensa che stiano lottando per mantenerne il controllo. Intanto, "feroci combattimenti" sono continuati nelle aree meridionali di Melitopol e Berdyansk, ha affermato Maliar, aggiungendo che "stiamo consolidando i nostri guadagni in quelle aree".

Il presidente Volodymyr Zelensky nel frattempo ha affermato di non sentire alcuna "pressione" per ottenere qualche successo più rapidamente. "Oggi l'iniziativa è dalla nostra parte", ha detto all'emittente statunitense ABC. "Stiamo avanzando, anche se non così velocemente [come vorremmo]. Ma stiamo avanzando", ha concluso.

Biden prudente su ingresso Ucraina nella Nato: "Ora non è possibile"

Intanto, il presidente americano Joe Biden, arrivato nel Regno Unito per una sosta prima del vertice di Vilnius, è rimasto prudente sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato: "Non credo che sia pronta a farne parte", ha detto in un'intervista al canale americano CNN, sottolineando che non c'è unanimità tra gli alleati sulle prospettive di portare Kiev nel "mezzo di una guerra".

"Se così fosse, saremmo in guerra con la Russia", ha avvertito. Sia Zelensky che il capo della Nato Jens Stoltenberg hanno riconosciuto che l’ingresso nell’Alleanza di Kiev è improbabile prima della fine della guerra con la Russia.

