Guerra Medio Oriente, Libano: “Israele ha violato la tregua”. IDF: “Solo colpo di avvertimento”

A cura di Biagio Chiariello

L'esercito libanese ha accusato Israele di aver violato più volte la tregua che è entrata in vigore ieri mattina in Libano, in seguito all'accordo di cessate il fuoco nella guerra tra l'IDF e il movimento islamista Hezbollah.

Le forze aeree israeliane avrebbero infatti bombardato una postazione dell'organizzazione sciita nel sud del Libano, "un sito in cui erano stati dispiegati razzi a medio raggio e dove è stata registrata attività di stampo terrorista". Tuttavia, secondo l'esercito libanese, questo non sarebbe l'unico caso in cui Israele ha violato l'accordo.

Israele ha invece confermato di aver effettuato un raid nel sud del Libano, definendolo un colpo di avvertimento. "Nell'ultima ora è stato identificato l'arrivo di sospetti, alcuni con veicoli, in diverse aree del Libano meridionale, il che costituisce una violazione del cessate il fuoco", ha affermato l'IDF, come riporta Times of Israel. L'esercito ha dichiarato di aver aperto il fuoco contro dei sospetti nella zona di Markaba, sparando un "colpo di avvertimento" in prossimità di un veicolo. Almeno due persone sono rimaste ferite.

"L'IDF è schierato nel Libano meridionale e fa rispettare qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco", ha aggiunto l'esercito. "Le nostre forze sono dispiegate nel sud del Libano e operano per contrastare qualsiasi violazione della tregua", ha aggiunto.

L'esercito libanese ha poi diffuso un comunicato in cui avvisa i cittadini che rientrano nei villaggi e nelle città situate lungo il confine meridionale del Libano, principalmente nei distretti di Tiro, Bint Jbeil e Marjayoun, di evitare le zone dove sono presenti i militari israeliani per non trovarsi sotto il tiro nemico. Le forze libanesi hanno iniziato a dispiegarsi a sud del fiume Litani, in conformità con l'accordo di cessate il fuoco e in coordinamento con le forze Unifil, come riportato dai media israeliani.