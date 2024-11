Guerra Medio Oriente, Hamas: Israele sta bombardando ospedale a Beit Lahia

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Beit Lahia

Non si fermano le violenze a Gaza. Il ministero della Sanità locale denuncia i raid delle IDF sull'ospedale Kamal Adwan di Beit Lahia, nel nord dell'enclave palestinese. Lo riportano i media internazionali. Il dicastero ha dichiarato in una nota che i soldati israeliani "continuano a bombardare e distruggere" il nosocomio, colpendo tutte le sue strutture. "Ci sono molti feriti tra il personale medico e i pazienti. Il personale medico non può muoversi tra i reparti dell'ospedale e non può salvare i colleghi feriti".

Almeno 15 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani in quella stessa zona di Gaza. L'agenzia locale Wafa riferisce che fonti mediche a Gaza hanno segnalato 7 persone morte nella stessa Beit Lahia, mentre numerose persone sono state segnalate ferite e altre sono state indicate come disperse. Altre tre persone sono state uccise in un attacco dell'esercito di Israele su una casa nel campo di Nuseirat, riportano i media internazionali.

Il gruppo libanese Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha comunicato di aver lanciato missili contro la città israeliana settentrionale di Safed. I combattenti affermano di aver lanciato una "grande salva di razzi" contro la città.

Intanto si discute dell'invio dei carabinieri in Palestina, ma "devono essere d'accordo tutte le parti in causa", anche Israele. Lo ha precisato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Cinque minuti.

Non si muove un carabiniere o un soldato italiano se noi non abbiamo esperito tutte le condizioni possibili per garantirne la sicurezza. Per costruire uno Stato palestinese e portare la pace servono le forze di polizia; hanno scelto quelle italiane perché sono le migliori per l'addestramento. Noi siamo disposti a fare questo grande sacrificio, ma i nostri devono essere totalmente sicuri", ha detto Crosetto.

Israele ha poi comunicato all'Onu di avere sospeso la propria cooperazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). La scorsa settimana, il Parlamento israeliano aveva dato l'ok a due progetti di legge che vietano all'Unrwa di operare. Secondo Israele, l'Unrwa "è parte del problema nella Striscia di Gaza, non della soluzione". Tel Aviv è convinta che l'associazione nasconda infiltrati di Hamas.