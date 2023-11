Guerra Israele-Hamas, a Gaza ospedale Al-Shifa sotto assedio, Netanyahu: “Anp non tornerà nella Striscia” L’ospedale più grande di Gaza, Al-Shifa, è sotto assedio: 5 pazienti sono morti e tra questi vi sono 2 neonati nati prematuri. Altri 39 bambini rischiano la vita. Israele: “Nella Striscia non governerà mai più l’Anp, manterremo il comando della sicurezza fino a data da destinarsi dopo il conflitto”

Continuano i combattimenti sulla Striscia di Gaza tra Israele e Hamas. Gaza City resta sotto assedio e l'ospedale di Al-Shifa è oggetto dei crescenti raid israeliani. Nella notte, un neonato è stato ucciso e almeno 39 bambini rischiano la vita perché nel nosocomio mancano elettricità e ossigeno per i malati. Tel Aviv smentisce l'assalto all'ospedale, affermando di essere "impegnata in un combattimento con Hamas nei pressi della struttura". Secondo le autorità israeliane, Hamas avrebbe trasformato gli ospedali "in fortini dei terroristi" usandoli come nascondigli per le armi e per i miliziani.

L'ospedale più grande di Gaza ha dovuto cessare la sua attività e non è più in grado di fornire assistenza medica. A confermarlo è il portavoce del ministero della Sanità di Gaza citato dalla testata israeliana Haaretz. Secondo quanto reso noto nelle ultime ore, 5 pazienti, fra i quali 2 neonati prematuri, sono morti a causa delle continue interruzioni della corrente elettrica per alimentare i macchinari dell'ospedale Al-Shifa. Oltre al personale sanitario, ai pazienti e a centinaia di sfollati, nella struttura ci sono oltre 100 cadaveri di pazienti deceduti nei giorni scorsi che non possono essere gestiti né sepolti, ha segnalato il ministero.

Israele contro l'Anp: "Non governeranno più a Gaza"

L'esercito Israeliano ha dichiarato di essere "pronto a far uscire dagli ospedali i bambini malati" nonostante i bombardamenti sulla struttura di Al-Shifa, sempre più in difficoltà. "Non stiamo attaccando l'ospedale, combattiamo con i terroristi" ha concluso l'Idf. Nel frattempo, a Riad si è svolto un vertice dei Paesi islamici per confrontarsi sulla situazione della Striscia di Gaza e sulle dichiarazioni di Netanyahu, che ha fatto sapere di voler impedire all'Anp di governare a Gaza quando il conflitto sarà finito.

"L'unica soluzione è cancellare i sionisti – ha detto il presidente iraniano Raisi, che ha incontrato per la prima volta dopo la riconciliazione il principe ereditario saudita bin Salman -. Baciamo le mani di Hamas per la sua resistenza". Il capo di Hezbollah, Nzrallah, ha sottolineato che "Israele non ha limiti morali" nel commettere crimini di guerra.

Gli Stati Uniti chiedono chiarimenti a Netanyahu

Gli Stati Uniti, invece, hanno chiesto chiarimenti a Netanyahu sulle dichiarazioni fatte sul futuro di Gaza. Secondo il presidente americano Joe Biden, infatti, l'unica soluzione per garantire la pace è quella di mantenere due Stati e due popoli distinti. Il primo ministro israeliano però sembra convinto di dover fare in modo che Israele si occupi "della sicurezza di Gaza per un periodo indefinito" dopo la fine del conflitto armato.

"Non ci sono pressioni internazionali che ci faranno cambiare idea sulla necessità di proteggere noi stessi – ha continuato Netanyahu in conferenza stampa -. Quando Hamas sarà sradicata, Israele manterrà il controllo di sicurezza nella Striscia.