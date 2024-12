video suggerito

Guerra in Ucraina, Zelensky ammette: "Non abbiamo le forze per riprendere Crimea e Donbass" Il presidente ucraino in un'intervista a Le Parisien: "Ora possiamo contare solo sulla pressione diplomatica". Poi la frecciata agli alleati occidentali: "Se la guerra va avanti è perché non riceviamo abbastanza aiuti"

A cura di Biagio Chiariello

Gli ucraini sono pronti a rinunce territoriali, nello specifico Donbass e Crimea. "De facto sono oggi controllati dai russi. Non abbiamo la forza di riconquistarli. Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin al tavolo dei negoziati". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una videoconferenza con i lettori del quotidiano francese Le Parisien, rispondendo a una domanda su quali compromessi l'Ucraina fosse disposta a fare "per fermare la guerra".

"Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative", ha detto ancora il leader di Kiev E a proposito di un possibile accordo con Vladimir Putin, Zelensky ha anche precisato che "nessun leader ha il diritto di negoziare senza Kiev, perché l’Ucraina è la vittima di questa guerra". Nell’intervista a Le Parisien, Zelensky è stato sollecitato anche riguardo a cosa potrebbe ottenere di concreto in un possibile negoziato col leader del Cremlino: "Non penso che siamo in una posizione debole, ma non siamo nemmeno in una posizione forte", ha spiegato il presidente ucraino.

Secondo Zelensky, il motivo per cui il conflitto in Ucraina continua è che Kiev non sta ricevendo sufficienti aiuti. "Se l’Ucraina perde, la Russia attaccherà altri Paesi europei, compresi i membri della Nato. È inevitabile. E avanzerà ancora più velocemente, perché si renderà conto di aver sconfitto uno degli eserciti più agguerriti del continente europeo. Dal 2014 e dalle prime occupazioni dei nostri territori, abbiamo acquisito un’esperienza militare che la maggior parte degli eserciti europei non ha", rivendica Zelensky.

Secondo il presidente ucraino, i partner europei dovrebbero impegnarsi maggiormente nel potenziare le capacità dell’Ucraina e nel condividere le tecnologie: "Dobbiamo avere la difesa aerea più moderna e completa. A volte mi viene detto che l’Occidente non ha la capacità di produrre questi sistemi in tempo perché sono già schierati. Questo è normale. Dateci le licenze! Produrremo le nostre armi, compresi i missili e i sistemi di difesa".

"Mi sembrava ovvio che l'Ucraina non avesse le forze per riconquistare la Crimea. Adesso l'importante è che la guerra finisca perché ci sono ancora conflitti in corso, abbiamo visto cos’è successo a Mosca, vediamo cosa succede nel Donbass, in territorio russo, in territorio ucraino". Questa la risposta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a chi gli domandava di commentare le dichiarazioni di Zelensky al giornale francese.