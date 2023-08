Guerra in Ucraina, la controffensiva contro la Russia in stallo, Zelensky: “Avremo gli F-16” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di lunedì 21 agosto 2023. Zelensky in Olanda e Danimarca per portare a casa l’accordo su decine di veicoli militari. Nel frattempo, secondo la stampa internazionale, la controffensiva ucraina si troverebbe in un grave stallo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prima in Olanda e Danimarca, poi ad Atene: Volodymyr Zelensky sta cercando di assicurare all'Ucraina i velivoli militari F-16 per portare avanti la guerra contro la Russia. Le immagini del leader di Kiev a bordo di un F-16 registrate a Skrydstrup sono eloquenti e dal velivolo militare, Zelensky ha ringraziato la Danimarca. Nella giornata di oggi, invece, il leader ucraino potrebbe essere ad Atene per una cena con i leader dei Paesi dei Balcani occidentali ospitata dal premier greco Kyriakos Mitsotakis.

A dirlo, il portale del quotidiano greco To Vima citando varie fonti informate. La visita del presidente ucraino non è stata ufficializzata per motivi di sicurezza, ma l'obiettivo, secondo fonti internazionali, è quello di assicurarsi tutti i rifornimenti necessari per portare avanti la controffensiva contro la Russia.

Zelensky in Olanda e Danimarca per gli F-16

Se la situazione per Mosca sembra essere "disastrosa", la strategia di Kiev invece sembrerebbe davanti a un vero e proprio stallo che per il momento l'Ucraina, con l'aiuto degli americani, non riesce a superare. Senza addestramenti per gli F-16 e con i tempi lunghi per l'invio dei velivoli, secondo il Washington Post Kiev sarebbe a corto di assi nella manica per riconquistare i territori controllati da Mosca.

Gli avanzamenti restano limitati a una manciata di villaggi da oltre due mesi dall'inizio della controffensiva. A questo si aggiunge il rinvio del piano per addestrare i piloti ucraini all’utilizzo degli F-16 e le pressioni esercitate dalle truppe russe a nord.

Secondo l'intelligence americana, la controffensiva potrebbe fallire per il 2024 l’obiettivo chiave di riconquistare Melitopol, nel sudest, mentre la popolazione ucraina appare sempre più stanca. A Washington crescono gli appelli a limitare gli aiuti al Paese invaso in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Primi F-16 in Ucraina verso la fine dell'anno

L’Ucraina riceverà il primo gruppo di caccia F-16 intorno alla fine dell’anno. Lo ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen durante una conferenza stampa congiunta con il presidente Volodymyr Zelensky. “Per i tempi di fornitura degli aerei, spero che in prossimità del nuovo anno il primo gruppo arriverà in Ucraina. Almeno sei velivoli – ha affermato, citata da Ukrainska Pravda -, mentre altri 8 aerei saranno forniti il prossimo anno e altri 5 nel 2025″. Secondo Frederiksen, 70 piloti ucraini sono già in Danimarca per l’addestramento che inizierà nel prossimo futuro.

In 70 saranno addestrati in Danimarca per pilotare i caccia F-16. “Quando abbiamo preso la decisione di donare aerei e addestrare piloti lo abbiamo fatto per proteggere l’Ucraina e il territorio del nostro Paese”, ha dichiarato Fredrisken.

L'attacco su Kherson: due vittime e decine di feriti

Un attacco russo avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla regione ucraina di Kherson, causando due vittime e alcuni feriti. Lo ha reso noto via Telegram il capo capo dell’amministrazione statale regionale Oleksandr Prokudin. I deceduti sarebbero una donna di 60 anni e un uomo di 33.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino