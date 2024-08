Guerra in Ucraina, Kiev non si ferma e lancia ondata di droni anche su Mosca, Putin: “Li cacceremo via”

video suggerito

Un massiccio attacco con droni dall'Ucraina verso la Russia ha preso di mira anche la capitale Mosca. "Si tratta di uno dei più grandi tentativi mai compiuti di attaccare la capitale russa con i droni", ha ammesso il sindaco di Mosca, assicurando però che i velivoli sono stati abbattuti.

A cura di Antonio Palma

Un massiccio attacco con droni è stato lanciato nelle scorse ore dall’Ucraina verso la Russia con decine di velivoli senza pilota che hanno attraversato il confine arrivando persino nel territorio metropolitano di Mosca. Lo ha confermato la stessa difesa aerea russa parlando di almeno 45 droni abbattuti nella notte tra martedì e mercoledì. Secondo le stesse autorità russe, tutti i droni che hanno raggiunto la capitela però sono stati abbattuti.

Nel dettaglio, sarebbero undici i droni ucraini che hanno raggiunto la regione di Mosca prima di essere abbattuti dalla contraerea russa. "Si tratta di uno dei più grandi tentativi mai compiuti di attaccare la capitale russa con i droni", ha ammesso il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin in un messaggio su Telegram in cui specifica che non sono stati segnalati danni o vittime.

Secondo il Ministero della difesa russo, oltre a Mosca, altre decine di velivoli pilotati a distanza avrebbero preso di mira altre zone del Paese come la regione di confine di Bryansk, quella di Belgorod, Kaluga, la regione di Tula e la regione di Kursk dove è in corso la controffensiva ucraina e dove le forse armate di Kiev son penetrate per diverse decine di chilometri conquistando decine di insediamenti.

Gli attacchi di droni ucraini contro la Russia sono frequenti, dopo l’invasione russa e la guerra, ma quelli contro Mosca sono rari. L’ultimo risale a maggio quando i russi hanno dichiarato di aver abbattuto un drone fuori dalla capitale. Domenica scorsa invece i droni ucraini hanno attaccato uno degli obiettivi più frequenti, un impianto di stoccaggio di petrolio, usta volta nella regione di Rostov dove hanno provocato un grande incendio.

Intanto però la situazione nell'oblast' di Donetsk in Ucraina resta critica per Kiev con i russi che avanzano ancora. Il Cremlino ha annunciato di aver conquistato Niu-York, ucittà che è stata oggetto di contesa dal 2014. Un'altra battaglia è in corso attorno a Hrodikva , un villaggio vicino alla città ucraina di Pokrovsk , obiettivo russo. Il ministro della difesa russo, Andrei Belousov, ha dichiarato di aver inviato altre truppe nella regione per sostenere l’offensiva. "Vinceremo in Kursk come abbiamo vinto contro il terrorismo" ha dichiarato Putin. Lo stesso presidente ucraino, Zelensky, ha ammesso che la situazione è "difficile" nell’Est del Paese.