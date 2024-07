video suggerito

Guerra in Ucraina, il New York Times rivela: "Piano di Kiev contro la Russia". Mosca chiede chiarimenti Secondo quanto riporta il New York Times, che cita tre funzionari USA, l'Ucraina avrebbe preparato un piano segreto contro la Russia, rendendone partecipi gli Stati Uniti. Telefonata Andrei Belousov al segretario della Austin.

A cura di Ida Artiaco

L'Ucraina avrebbe preparato un piano segreto contro la Russia, rendendone partecipi gli Stati Uniti. È questa l'indiscrezione lanciata nelle scorse ore dal quotidiano americano The New York Times, secondo il quale – citando tre funzionari statunitensi – all'inizio del mese di luglio il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin avrebbe ricevuto una chiamata dal suo omologo russo Andrei Belousov riguardante proprio la presunta operazione segreta di Kiev.

Belousov avrebbe chiesto ad Austin se il Pentagono fosse a conoscenza del piano e del suo potenziale di inasprimento delle tensioni tra Mosca e Washington, ha spiegato il Nyt. I funzionari del Pentagono sono stati sorpresi dalle accuse, affermando di non essere a conoscenza di alcun complotto di questo tipo, come scrive il quotidiano. "Ma qualsiasi cosa Belousov abbia rivelato – hanno detto tutte e tre le fonti – è stata presa abbastanza sul serio da indurre gli americani a contattare gli ucraini e a dire, in sostanza, ‘se state pensando di fare qualcosa del genere, non fatelo‘".

Secondo il New York Times, anche se Kiev dipende molto militarmente e non solo dall'amministrazione USA, i funzionari ucraini "non sono sempre trasparenti con le loro controparti americane riguardo alle loro operazioni militari, specialmente quelle contro obiettivi russi dietro le linee nemiche".

I funzionari ucraini e il Cremlino hanno rifiutato di commentare la questione, mentre il Ministero della Difesa russo non ha risposto a una richiesta di commento. Austin aveva contattato il nuovo ministro della Difesa russo Belousov, solo un paio di settimane prima, il 25 giugno, nel tentativo di mantenere "aperte le linee di comunicazione", come ha dichiarato il Pentagono. È stata la prima telefonata tra i due uomini da quando Belousov, un economista, ha sostituito Sergei Shoigu, il ministro della Difesa russo di lunga data, a maggio.

Intanto, continuano gli attacchi. Secondo quanto ha riportato lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell'Ucraina nel suo resoconto quotidiano, Mosca "ha lanciato un attacco missilistico contro le posizioni delle unità ucraine e contro aree popolate utilizzando un missile, così come 80 attacchi aerei nelle ultime 24 ore". In una serie di raid lanciati dalle forze russe contro dieci insediamenti nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia due donne e un uomo sono rimasti feriti, come ha precisato il governatore della regione, Ivan Fedorov, su Telegram, scrive Ukrinform. I bombardamenti hanno provocato la distruzione di alcuni edifici residenziali e infrastrutture.