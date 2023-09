Guerra in Ucraina, esercito Kiev sconfigge la 72esima brigata russa: “Colpita anche flotta in Crimea” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 15 settembre: procede la controffensiva ucraina, con l’esercito di Kiev che ha riconquistato il centro di Andriivka e sconfitto la 72ma Brigata meccanizzata della Russia. Intelligence inglese: “Danni significativi alla flotta russa”.

A cura di Ida Artiaco

Continuano i combattimenti in Ucraina, dove pare che l'esercito di Kiev stia ottenendo alcuni successi sia sulla terraferma che in mare. Se da un lato la terza Brigata d'assalto separata dell'esercito ucraino ha reso noto di aver sconfitto la 72ma Brigata meccanizzata della Russia, l'Intelligence inglese ha parlato di danni catastrofici alla flotta di Mosca in Crimea.

Londra: "Danni alla flotta russa in Crimea"

L'intelligence britannica, nel suo quotidiano aggiornamento sull'andamento della guerra in Ucraina, ha confermato i danni significativi inflitti dalle forze di Kiev alla flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli.

Il 13 settembre, si legge nel post publicato su X, già Twitter, "la nave da sbarco Minsk e il sottomarino classe Kilo 636.3 Rostov-sul-Don sono stati colpiti mentre erano in manutenzione nei bacini di carenaggio. Nonostante il Ministero della Difesa russo abbia minimizzato i danni alle navi, prove pubbliche indicano che la Minsk è stata quasi certamente distrutta funzionalmente, mentre la Rostov ha probabilmente subito danni catastrofici".

Per Londra "qualsiasi sforzo per riportare in servizio il sottomarino richiederà probabilmente molti anni e costerà centinaia di milioni di dollari. Ciò rappresenterebbe per la flotta russa del Mar Nero una sfida significativa nel sostenere la manutenzione della flotta", concludono gli 007.

Esercito Kiev sconfigge 72ma Brigata della Russia

Inoltre, la 72ma Brigata meccanizzata della Russia è stata completamente sconfitta in due giorni. Lo ha dichiarato la terza Brigata d'assalto separata dell'esercito ucraino, precisando che "sono stati eliminati il capo dell'intelligence della brigata nemica, tre combattenti e quasi tutta la fanteria, insieme agli ufficiali e a una quantità significativa di equipaggiamento".

La vittoria sarebbe avvenuta a seguito di un'operazione lampo delle unità ucraine ad Andriivka, dove la guarnigione russa "è stata circondata, tagliata fuori dalle forze principali e distrutta". Secondo l'esercito ucraino, i combattimenti stanno continuando, e alcune posizioni si stanno consolidando. "La cattura e il mantenimento dell'insediamento di Andriivka è la nostra via per uno sfondamento sul fianco destro di Bakhmut e la chiave per il successo dell'intera ulteriore offensiva", ha precisato su Telegram la terza Brigata.

Ieri il comando ucraino aveva riferito dell'avanzata dei difensori ucraini a sud di Bakhmut come nuova fase della controffensiva, mentre la vice ministra della Difesa Hanna Malyar aveva annunciato la liberazione di Andriivka, ma l'informazione è stata successivamente definita "prematura". Questa mattina invece lo Stato maggiore ucraino ha confermato che Andriivka è stata riconquistata.

