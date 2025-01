video suggerito

Guerra in Ucraina, colloquio tra Trump e Putin sempre più vicino: "Ci parleremo presto" "Putin vuole parlare e parleremo presto" ha annunciato oggi il Presidente statunitense replicando alle affermazioni fatte poche ore prima dal Presidente russo che ha dichiarato: "Io e Trump faremmo meglio a incontrarci". Kiev però avverte: "Noi coinvolti subito nei colloqui per porre fine alla guerra".

A cura di Antonio Palma

Prove di dialogo e colloquio personale sempre più vicino tra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo hanno confermato entrambi i presidenti in diversi momenti facendo intendere che l'atteso dialogo sul futuro della guerra in Ucraina si farà a breve. "Putin vuole parlare e parleremo presto" ha annunciato infatti oggi il Presidente statunitense, mentre era a bordo dell'Air Force One, replicando alle affermazioni fatte dal Presidente russo che ha dichiarato: "Io e Trump faremmo meglio a incontrarci e ad avere una conversazione realista su tutte le questioni di comune interesse per gli Usa e per la Russia".

Putin: "Noi siamo pronti, faremmo meglio a incontrarci"

A dare il via al futuro colloquio tra i due leader mondiali, infatti, ci aveva pensato venerdì Putin con una dichiarazione breve ma precisa a un giornalista amico della TV di stato che gli chiedeva delle intenzioni di Trump. "Crediamo alle dichiarazioni dell'attuale presidente Usa sulla sua disponibilità a lavorare insieme. Siamo sempre aperti a questo e pronti per le negoziazioni" ha detto Putin parlando di Trump come di un "uomo intelligente e pragmatico". Vladimir Putin ha sottolineato di essere disponibile a colloqui con Donald Trump su una vasta gamma di questioni, tra cui anche la guerra in Ucraina

"Abbiamo sempre avuto un rapporto professionale, pragmatico ma anche di fiducia con l'attuale presidente degli Stati Uniti. Non posso non essere d'accordo con lui sul fatto che se fosse stato presidente, se non gli avessero rubato la vittoria nel 2020, la crisi emersa in Ucraina nel 2022 si sarebbe potuta evitare" ha proseguito Putin, sottolineando: "Faremmo meglio a incontrarci e ad avere una conversazione realista su tutte le questioni di comune interesse per gli Usa e per la Russia, sulla base della situazione odierna. Noi siamo pronti".

Zelensky: "Kiev coinvolta subito nei colloqui"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, però, ha chiesto che Kiev venga coinvolta subito nei colloqui per porre fine alla guerra. Il presidente ucraino ha anche affermato che al momento il piano di pace di Trump in realtà non esiste nella realtà e che i termini di un possibile accordo non sono chiari e potrebbero non esserlo nemmeno per lo stesso Trump. Secondo Zelensky in realtà Vladimir Putin non ha alcun interesse a porre fine alla guerra e gli Usa per ora non hanno sopspeso gli aiuti promessi dalla precedente amministrazione.