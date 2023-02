Guerra in Ucraina, Bakhmut sotto attacco. Tre caccia russi intercettati sulla Polonia Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: continua l’offensiva russa su Bakhmut, dove nelle scorse ore ci sono stati “pesanti bombardamenti”. Il ministero della Difesa olandese ha fatto sapere che 3 caccia russi sono stati intercettati sulla Polonia. Oggi vertice dei ministri della Difesa NATO a Bruxelles.

A cura di Ida Artiaco

Soldati nel Donbass.

Continuano gli attacchi russi in Ucraina. Un pensate bombardamento sarebbe in corso nella città di Bakhmut, nel Donetsk, ad Est del Paese.

"La città, i sobborghi, l'intero perimetro e essenzialmente l'intera zona tra Bakhmut e Kostyantynivka sono sotto bombardamenti folli e caotici", ha detto Volodymyr Nazarenko, vice comandante del battaglione ucraino Svoboda.

L'esercito ucraino ha anche riferito che almeno altri 16 insediamenti sono stati bombardati vicino a Bakhmut, che però continua a resistere. L'ultimo tentativo russo di allargare l'attacco e trasformarlo in un'offensiva su larga scala si è arenato dieci giorni fa in una località ucraina dal nome Sakko i Vantsetti, ossia Sacco e Vanzetti, i due anarchici italiani condannati a morte negli Stati Uniti.

La cattura di Bakhmut darebbe a Mosca un nuovo punto d'appoggio nella regione di Donetsk e costituirebbe una vittoria dopo mesi di battute d'arresto.

Inoltre, i bombardamenti russi hanno anche danneggiato i binari ferroviari nella regione di Kherson. Come ha spiegato l'emittente pubblica ucraina Suspilne, i treni da Kiev e Lviv (Leopoli) a Kherson termineranno invece a Mykolaiv e i passeggeri saranno trasferiti in autobus a destinazione.

Caccia russi avvistati sulla Polonia

Intanto, il Ministero della Difesa olandese ha riferito che due suoi caccia F-35 hanno intercettato ieri una formazione di tre aerei militari russi sopra la Polonia e li hanno scortati fuori da tale spazio aereo. Lo riportano diversi media internazionali.

"L'aereo, allora sconosciuto, si è avvicinato all'area di responsabilità polacca della NATO da Kaliningrad", secondo la traduzione di Reuters della dichiarazione. Kaliningrad è un'enclave russa della costa baltica situata tra Polonia e Lituania, membri a loro volta della NATO e dell'Unione Europea.

Oggi a Bruxelles il vertice dei ministri della Difesa NATO

Sempre a proposito di NATO, oggi è in programma Bruxelles il vertice dei ministri della Difesa dell'Alleanza Atlantica. Al centro dell'incontro, ulteriori aiuti militari da mandare a Kiev.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato che la NATO ha pianificato di aumentare i suoi obiettivi di scorte di munizioni poiché l'Ucraina le sta bruciando molto più velocemente di quanto i paesi occidentali siano in grado di produrne.

In una dichiarazione pubblicata prima del vertice, ha affermato: "È chiaro che siamo anche in una gara di logistica. Strumenti chiave come munizioni, carburante e pezzi di ricambio devono raggiungere l'Ucraina prima che la Russia possa prendere l'iniziativa sul campo di battaglia. La velocità salverà vite".