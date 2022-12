Guerra in Ucraina, allarme aereo su Kiev e Odessa. Zelensky chiede a Biden vertice globale di pace

Mentre continuano gli attacchi russi in Ucraina, con l’allarme anti aereo che ha risuonato questa mattina su numerose città, inclusa Kiev, il presidente Zelensky ha chiesto in una conversazione telefonica con Joe Biden “un vertice globale per la pace”. In arrivo dagli Usa nuovo pacchetto di sicurezza.