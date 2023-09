Guerra in Ucraina, abbattuti 32 droni nella notte. Kiev: “Conflitto con la Russia non durerà a lungo” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 10 settembre: abbattuti oltre 30 droni russi, allarme aereo su regioni di Kiev, Chernihiv e Sumy. Una donna ferita in attacco a Kherson. Il presidente Lula: “Nessun arresto per Putin se verrà al G20 di Rio”.

Ancora attacchi russi sull'Ucraina durante la scorsa notte: secondo quanto reso noto dall'esercito, le forze di Mosca hanno attaccato con 32 droni kamikaze Shahed-136/131, 26 dei quali sono stati abbattuti dalla difesa aerea ucraina: la maggior parte dei velivoli senza pilota era diretta verso Kiev e la regione della capitale.

Ma un attacco si è verificato questa mattina alle 7 ora locale, le 6 in Italia, anche a Kherson, nell'Ucraina meridionale, in cui una donna è rimasta ferita. Le bombe avrebbero colpito una scuola e una abitazione nel centro della città.

Un allarme per attacco aereo è stato diramato anche nelle regioni di Chernihiv e Sumy causa della minaccia di un attacco da parte di droni d'attacco unidirezionali.

Kiev: "La guerra non durerà a lungo"

Tuttavia, secondo il capo dell'intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, il conflitto in corso non andrà avanti ancora per molto. "Non condivido l'opinione che questa sarà una guerra prolungata. Questa è la mia opinione personale, che si basa sull'analisi dei dati che abbiamo, prima di tutto sul nemico", ha precisato Budanov, aggiungendo che la controffensiva delle Forze armate ucraine continuerà durante l'inverno, anche se sarà più difficile avanzare.

Anche il presidente Zelensky, dopo aver affermato nei giorni che la controffensiva ucraina è fermata dalla superiorità aerea russa, ha dichiarato su Telegram che "il territorio del nostro Stato è vasto. Ma non ne lasceremo un solo centimetro agli invasori russi". Il numero uno di Kiev ha poi assicurato che "l'Ucraina si ricorderà sempre di tutto il suo popolo, proteggerà il suo popolo e darà libertà e forza a tutte le sue città".

Lula: "Nessun arresto per Putin se verrà al G20 di Rio"

Intanto, da Nuova Delhi dove si è svolto il G20 il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, ha fatto sapere che Vladimir Putin, su cui pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale per la guerra contro l'Ucraina, non sarà arrestato qualora decidesse di partecipare al vertice del G20 di Rio de Janeiro del 2024, sotto la guida del Brasile.

Sia l'India sia il Brasile sono firmatari dell'accordo che diede vita alla Corte penale internazionale che ha emesso il mandato a marzo per l'accusa di deportazione illegale di bambini ucraini, un crimine di guerra.

