Guerra in Ucraina, a Mariupol è stata scoperta una nuova fossa comune con mille vittime civili

A cura di Tommaso Coluzzi

A Mariupol è stata scoperta una nuova fossa comune con circa mille civili ucraini sepolti. Nella città sul mar d'Azov, ormai da settimane al centro della battaglia più violenta della guerra in Ucraina, la quasi totalità degli edifici è danneggiata o distrutta, mentre la maggior parte dei soldati di Kiev è barricata dentro le acciaierie Azovstal. Putin ha dichiarato la presa di Mariupol, nonostante non sembri che i russi controllino interamente la città, mentre i corridoi umanitari continuano a non funzionare. In questo scenario i civili continuano a morire: nel villaggio di Vynohradne, nella periferia della città, è stata trovata questa nuova fossa comune, diventata la tomba di mille persone.

Il servizio stampa del consiglio comunale di Mariupol ha annunciato in un video su Telegram la scoperta, spiegando: "Le immagini satellitari scattate da Planet il 20 aprile mostrano una fossa comune lunga 45 metri e larga 25. Almeno 1.000 residenti di Mariupol uccisi dai fascisti russi possono essere sepolti qui". Altre immagini satellitari in precedenza avevano mostrato circa 200 fosse comuni nella città di Manhush.

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, è sicuro che verranno trovate molte altre fosse comuni e siti simili, le aree si espanderanno, perché il numero delle persone uccise in città si misura in decine di migliaia: "Questo è il più grande genocidio in Europa dall'Olocausto. Almeno 15mila anziani e persone con malattie croniche possono morire a Mariupol – ha detto ieri – C'è una catastrofica carenza di acqua potabile, cibo e medicine nella città assediata. Gli occupanti sono indifferenti ai residenti di Mariupol. Ecco perché stiamo implorando il mondo di salvare la nostra gente. La città deve essere finalmente evacuata. Immediatamente".