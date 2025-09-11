Global Sumud Flotilla, oggi la seconda partenza verso Gaza: da quali porti salpano le navi e quando arrivano

La Global Sumud Flotilla è pronta a salpare oggi, giovedì 11 settembre, verso Gaza unendosi nel Mar Mediterraneo con altre imbarcazioni in partenza dall’Italia dove si sono concentrate nei giorni scorsi a Siracusa.

Nonostante le denunce degli attacchi con droni che hanno causato due incendi a bordo delle imbarcazioni ferme in Tunisia, la Global Sumud Flotilla è pronta a salpare oggi, giovedì 11 settembre, verso Gaza unendosi nel Mar Mediterraneo con altre imbarcazioni in partenza dall'Italia dove si sono concentrate nei giorni scorsi a Siracusa dove brevi soste anche a Catania e Augusta.

“Nonostante l’attacco alle nostre imbarcazioni in Tunisia, la Global Sumud Flotilla rimane risoluta e imperterrita. Ci stiamo preparando a partire da Tunisi, in attesa degli ultimi controlli meccanici, delle valutazioni meteorologiche e della preparazione dei partecipanti" hanno annunciato gli attivisti nele scorse ore, ribadendo: "La nostra missione è chiara: denunciare la pulizia etnica in atto da parte di Israele ed essere solidali con il popolo palestinese“.

Dove partono oggi le navi della Global Sumud Flotilla

Oggi però è anche il giorno della partenza delle navi italiane della Global Sumud Flotilla, una quarantina di imbarcazioni che nei giorni scorsi erano salpate da vari porti come Genova per riunirsi in vari porti in Sicilia e poi a Siracusa dove partiranno tutti insieme verso Gaza. "Le partenze italiane della Global Sumud Flotilla avverranno giovedì 11 settembre da Siracusa. Si comunica che lo stesso giorno sarà previsto un incontro con la stampa alle ore 10 presso il porto di Siracusa" hanno comunicato infatti gli attivisti italiani chiamando le città italiane anche a mobilitarsi per evitare ulteriori aggressioni come quelle subite dalle imbarcazioni ferme in Tunisia e "per dire no al genocidio del Popolo palestinese".

"Insieme, da terra e da mare, non ci lasceremo fermare e intimidire. La nostra missione, che ricordiamo essere civile e pacifica, continua: blocchiamo l'assedio, il genocidio, l'occupazione. Alle intimidazioni rispondiamo con ciò che non potranno mai attaccare: la nostra solidarietà" hanno fatto sapere

Quando arriveranno a Gaza le navi della Global Sumud Flotilla

Per seguire il percorso della Flottila e capire quando le barche arriveranno a Gaza, è stata preparata una mappa interattiva, accessibile tramite il sito ufficiale della coalizione, che permette a chiunque di seguire il percorso delle decine di imbarcazioni nel Mediterraneo. Al momento non tutte le navi sono mappate ed è possibile seguire il percorso solo di una ventina ma nei prossimi giorni tutte le imbarcazioni verranno messe nel sistema interattivo.

Il gruppo internazionale che intende rompere il blocco imposto da Israeles sulla Striscia di Gaza, portando aiuti umanitari alla popolazione palestinese, ha denunciato negli ultimi giorni di essere stato preso di mira da ben due attacchi di droni che hanno lanciato granate a bordo causando ben due incendi in due diversi imbarcazioni ormeggiate al porto Sidi Bou Said.