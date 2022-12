Gira un porno mentre è in smart working: poliziotto sotto inchiesta Christian Goggans, agente di polizia di Phoenix (USA), ha girato e caricato online un video porno mentre era di turno e lavorava in smart working da casa. Per questo il pubblico ufficiale, 30 anni, ora è indagato.

A cura di Davide Falcioni

Christian Goggans, agente di polizia di Phoenix (USA), avrebbe girato e caricato online un video porno mentre era di turno e lavorava in smart working da casa. Per questo il pubblico ufficiale, 30 anni, nome "d'arte" Rico Blaze, ora è indagato dal dipartimento di polizia della città dell'Arizona. Nella descrizione del suo profilo da attore l'uomo aveva scritto: "Io creo Arte e la mia [emoji melanzana] è la penna".

Il poliziotto, originario di Bedford, Ohio, avrebbe iniziato a girare porno nel 2019 ma ciò non gli ha impedito, nel 2020, di entrare nelle forze dell'ordine di Phoenix dopo aver conseguito un diploma all'accademia e aver ricevuto il suo distintivo presso la Bethany Bible Church nel settembre di due anni fa.

Evidentemente aver indossato una divisa non l'ha fatto desistere dal praticare il suo grande hobby, quello dei video a luci rosse. Così alcune settimane fa mentre lavorava da casa Goggans avrebbe presumibilmente girato un filmato descritto, da chi l'ha visto, come pornografia "estremamente esplicita". Come se non bastasse il trentenne ha anche caricato il contenuto sul suo account OnlyFans.

L'ufficiale era in smart working dopo essere stato messo in congedo a ottobre, hanno riferito i funzionari. "L'agente Goggans era in congedo retribuito prima dell'inizio delle indagini per motivi non correlati e non disciplinari", ha detto la polizia a DailyMail.com. Secondo ABC15, anche dopo essere stato messo in congedo, l'ufficiale ha continuato a pubblicare video pornografici sulle sue pagine. Per questo ora rischia il posto di lavoro: poco male, potrà sempre rifarsi una vita nel mondo dell'hard.