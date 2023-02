Giornalista stronca lo spettacolo, coreografo la incontra a teatro e le spalma feci di cane in faccia “All’improvviso ha strofinato le feci del cane con forza e brutalmente sulla mia faccia” ha raccontato la vittima Wiebke Hüste. “Lei mi ha lanciato merda per anni” ha dichiarato Marco Goecke che è stato sospeso dal teatro e ora è indagato dalla polizia tedesca per aggressione.

A cura di Antonio Palma

Furioso per la critica al suo spettacolo ricevuta da una giornalista, alla vista della donna in teatro ha pensato bene di affrontarla gettandole in faccia degli escrementi di cane appena raccolti. È l'assurda scena a cui hanno assistito diversi spettatori al teatro Staatstheater di Hannover, in Germania e che vede come protagonista in negativo Marco Goecke, il direttore del balletto del teatro.

Marco Goecke

L'episodio risale a una decina di giorni fa ed è costato molto caro all'uomo che è stato sospeso "con effetto immediato" e ora è indagato anche dalla polizia per aggressione dopo che la vittima ha sporto denuncia penale. Vittima del disgustoso gesto la critica Wiebke Hüster della Frankfurter Allgemeine Zeitung che prima del terribile e casuale incontro con Goecke aveva stroncato un suo precedente spettacolo.

Wiebke Hüster

Inviperito per le valutazioni negative sulla stampa, che a suo dire avrebbero causato la cancellazione di diversi abbonamenti alla stagione di balletto del teatro, quando ha incontrato la giornalista alla prima di un altro balletto, il coreografo ha deciso di affrontarla. Durante una pausa dello spettacolo, dopo un breve scambio di battute in cui Goecke avrebbe chiesto alla donna cosa ci facesse li, ha tirato fuori da un sacchetto delle feci di cane e le ha imbrattato il viso prima di uscire dall'atrio dell'affollato teatro.

"Goecke si è avvicinato a me e parlava con calma poi all'improvviso ha strofinato le feci del cane con forza e brutalmente sulla mia faccia dopo averle prese da un sacchetto di plastica", ha raccontato la giornalista alla CNN, rivelando: "I presenti erano paralizzati dallo shock mentre urlavo e piangevo".

Il teatro dell'opera ha affermato che la "reazione impulsiva" di Goecke ha violato le regole di base del teatro e che "ha causato enormi danni all'Opera di Stato di Hannover e al Balletto di Stato". Di conseguenza, Goecke è stato sospeso e bandito dal teatro dell'opera fino a nuovo avviso. Goecke dla suo canto ha detto all'emittente pubblica NDR che Hüster gli aveva "lanciato merda per anni" e che quando l'ha vista ha pensato di prendere le feci del suo bassotto che aveva raccolto poco prima per vendicarsi.