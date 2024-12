video suggerito

Giappone, orso entra nel supermercato e ferisce commesso: ucciso dopo stallo di 2 giorni con la polizia L'uomo attaccato è stato ferito al viso ed è stato trasportato in ospedale ma l'orso è rimasto bloccato nel supermercato dove è intervenuta anche la polizia in assetto antisommossa. L'animale ha devastato il reparto carni prima di essere catturato e ucciso due giorni dopo.

A cura di Antonio Palma

Un orso è entrato in un supermercato giapponese, attaccando i commessi e ferendone uno prima di rintanarsi nel negozio dove è stato infine catturato dopo uno stallo di 2 giorni con polizia antisommossa e autorità locali. L’episodio in un supermercato di Akita, nel nord-est del Giappone, dove l’animale selvatico infine è stato catturato e ucciso lunedì.

L’allarme era partito la mattina presto del 30 novembre scorso quando un addetto di 47 anni è stato attaccato dall'orso lungo circa 1 metro all'interno del supermercato poco prima dell’apertura al pubblico. La polizia è stata chiamata per la prima volta intorno alle 6:30 del mattino. In quel momento il negozio era chiuso, quindi non c'erano clienti ma tutti gli addetti sono stati costretti a uscire immediatamente dal negozio.

L'orso ripreso da una telecamera

L’uomo attaccato è stato ferito al viso e in altre parti del corpo ed è stato trasportato in ospedale e ricoverato ma fortunatamente in condizioni non gravi. Secondo le autorità, l’orso si era nascosto nel retro in cerca di cibo nei cassonetti e all’apertura del negozio è entrato.

Le autorità hanno deciso di chiudere ogni uscita del supermercato intrappolando l’orso all’interno. Così ne è nato uno stallo durante il quale l'orso ha anche approfittato appieno dell'accesso al reparto carne devastandolo durante la sua scorribanda nel supermercato.

La polizia è intervenuta sul posto anche con agenti in assetto antisommossa con scudi e caschi prima che l’orso fosse catturato. Gli agenti hanno usato anche un drone dotato di telecamera per localizzare l'orso. La svolta però solo grazie ad alcune trappole.

Le autorità infatti hanno utilizzato miele, mele e pane in trappole posizionate in due punti e lunedì, intorno alle 8 del mattino, l’animale è stato rinvenuto in una delle trappole posizionata in un'area di stoccaggio sul retro del negozio. Secondo l'agenzia di stampa Kyodo, l’orso infine è stato sedato prima di essere ucciso.