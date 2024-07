Giallo in Messico, marito e moglie trovati morti nella stanza di un resort. I figli: “Non sapremo mai perché”

video suggerito

Quella che doveva essere una tranquilla vacanza si è trasformata in tragedia per un coppia di cittadini americani, trovati cadavere nella stanza del resort in Messico dove si trovavano per trascorrere qualche giorno di relax.

Lindsay e Nick Jordan erano partiti da Reno, in Nevada, per Cabo San Lucas per incontrare degli amici e festeggiare il 46esimo compleanno di lei. I fatti risalgono allo scorso 14 luglio ma la notizia della morte dei due coniugi, che avevano tre figli, il più piccolo dei quali ha solo 12 anni, è stata diffusa solo questa settimana dal Reno Gazette Journal. A dare l'allarme sono stati proprio gli amici, preoccupati perché quella mattina non si erano presentati all'appuntamento per discutere dei piani della giornata.

Secondo il figlio 21enne della coppia, il padre non faceva abuso di alcol ed è improbabile che si tratti di un caso di overdose di droga, come ha ipotizzato la polizia locale.

Tuttavia, è possibile che la causa del decesso rimarrà sempre un mistero per la loro famiglia. Dal momento che in Messico la loro morte è stata dichiarata "non sospetta", non potranno essere sottoposti ad autopsie indipendenti una volta che le salme torneranno negli Stati Uniti. "So che non sapremo mai cosa è successo", ha detto Deven, aggiungendo che l'ultima foto che i due avevano condiviso sui social li mostrava sorridenti e intenti a pranzare al resort. "Erano così felici di andare in questo viaggio. È tutto ciò di cui mia madre parlava".

L'episodio si è verificato circa un anno dopo che un'altra coppia di cittadini americani, originari della California, è stata trovata morta nel lussuoso Rancho Pescadero Hotel. Il resort messicano ha chiuso i battenti poco dopo, nel mezzo di un'indagine.