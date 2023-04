Gerusalemme, polizia israeliana fa irruzione nella moschea di Al-Aqsa, centinaia di palestinesi feriti Agenti israeliani hanno fatto irruzione all’interno della moschea di Al-Aqsa, la più grande di Gerusalemme, ed hanno picchiato ed arrestato centinaia di palestinesi in preghiera.

A cura di Davide Falcioni

Nuove violenze della polizia israeliana nei confronti dei palestinesi: nelle prime ore della giornata di oggi degli agenti hanno fatto irruzione all'interno della moschea di Al-Aqsa, la più grande di Gerusalemme, allo scopo – secondo Tel Aviv – di espellere degli "agitatori" che avrebbero acceso dei fuochi d'artificio. Secondo il movimento islamista palestinese Hamas, invece, si è trattato di un "crimine senza precedenti" commesso in un luogo sacro, l'ennesimo da parte di un Paese, Israele, che pratiche verso i palestinesi politiche di apartheid.

Le incursioni degli agenti israeliani sono proseguite fino alla tarda mattina: come mostrano alcune immagini circolanti in rete i soldati hanno trascinato e picchiato i fedeli per portarli fuori dalla moschea, poco prima che il complesso, noto ai musulmani come al-Haram al-Sharif, fosse aperto ai visitatori non musulmani.

L'irruzione ad al-Haram al-Sharif costituisce l'ennesima provocazione da parte delle forze di sicurezza israeliane. Il luogo, infatti, ospita il terzo sito più sacro dell'Islam, la Moschea Al-Aqsa e la Cupola della Roccia, che si ritiene sia il punto in cui il profeta Maometto ascese al cielo. Gli ebrei chiamano il sito Monte del Tempio e ritengono che lì sorgessero i templi ebraici menzionati nella Bibbia. Sebbene l'ebraismo tradizionale proibisca la preghiera sul sito, il complesso è stato fonte di tensioni per decenni.

Dopo l'annuncio degli scontri ad Al-Aqsa, diversi razzi sono stati lanciati dal nord della Striscia di Gaza verso il territorio israeliano. Secondo l'esercito israeliano sono stati 9, lanciati in particolare in direzione di Sderot, cittadina vicino la Striscia, dove erano risuonate le sirene di allarme. Almeno 4 razzi, aggiunge la stessa fonte, sono stati intercettati dal sistema Iron Dome. In risposta, l'esercito ha colpito a più riprese, con l'aviazione e l'artiglieria, postazioni di Hamas a Gaza. Inoltre, un soldato israeliano – secondo il portavoce – è stato ferito a Hebron da spari durante incidenti.